十萬救急？ 網路閨蜜「阿姨」開口 女子衝銀行要匯錢

台中市42歲歐女在網路認識暱稱「阿姨」的網友，兩人同為家庭主婦開啟共通話題，網友稱遭解聘又積欠房租，向閨蜜歐女急借10萬元，歐女到銀行準備匯款，經行員發現有異報警，警方解說詐騙集團「假交友真詐騙」，保住歐女的辛苦積蓄。

前天上午，豐原警分局翁子所員警黃俊銘、林建良接獲銀行行員報案。歐女向警方表示，交友網站上認識暱稱「阿姨」網友，同為家庭主婦，兩人互相分享養兒育女共同話題，隨後加LINE聯繫，前天對方稱近日工作遭解聘，又欠房租，開口向她商界10萬1千元周轉，她不忍心閨蜜為錢擔憂，才到郵局準備匯款。

員警以過往多起的詐騙案例提醒歐女，歐女經警方細心解說，冷靜思考後才發現受騙，所幸並未匯款，成功保住10萬1千元整的「救命錢」，讓不想再努力的「阿姨」未能得逞。

另名在梨山地區63歲陳姓農民，則接獲稱在敘利亞救苦救難的「女醫師」求救，陳姓農民稱，「女醫師」與他網聊多時，因行醫急需13萬500元應急，行員問其細節，陳姓農民答不出話。