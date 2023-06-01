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十萬救急？ 網路閨蜜「阿姨」開口 女子衝銀行要匯錢

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市42歲歐女在網路認識暱稱「阿姨」的網友，兩人同為家庭主婦開啟共通話題，網友稱遭解聘又積欠房租，向閨蜜歐女急借10萬元，歐女到銀行準備匯款，經行員發現有異報警，警方解說詐騙集團「假交友真詐騙」，保住歐女的辛苦積蓄。

前天上午，豐原警分局翁子所員警黃俊銘、林建良接獲銀行行員報案。歐女向警方表示，交友網站上認識暱稱「阿姨」網友，同為家庭主婦，兩人互相分享養兒育女共同話題，隨後加LINE聯繫，前天對方稱近日工作遭解聘，又欠房租，開口向她商界10萬1千元周轉，她不忍心閨蜜為錢擔憂，才到郵局準備匯款。

員警以過往多起的詐騙案例提醒歐女，歐女經警方細心解說，冷靜思考後才發現受騙，所幸並未匯款，成功保住10萬1千元整的「救命錢」，讓不想再努力的「阿姨」未能得逞。

另名在梨山地區63歲陳姓農民，則接獲稱在敘利亞救苦救難的「女醫師」求救，陳姓農民稱，「女醫師」與他網聊多時，因行醫急需13萬500元應急，行員問其細節，陳姓農民答不出話。

梨山分駐所員警楊昭勇、李耀裕到場關心，起初陳民對員警詢問守口如瓶，且在郵局外又有許多認識的人，覺得很不好意思，在員警不斷追問下，才輕聲表示是朋友的友人在敘利亞行醫急需用錢，朋友請託其匯款，員警一聽，研判就是網路愛情交友詐騙手法。所幸，陳姓農民取消匯款，取回現金。

梨山地區63歲陳姓農民稱與敘利亞救苦救難的「女醫師」網聊多時，因行醫急需13萬500元應急，所幸警方及時勸阻。圖／台中市警察局和平分局提供
梨山地區63歲陳姓農民稱與敘利亞救苦救難的「女醫師」網聊多時，因行醫急需13萬500元應急，所幸警方及時勸阻。圖／台中市警察局和平分局提供
台中市42歲歐女在網路認識暱稱「阿姨」的網友，並向歐女急借10萬元，行員發現有異報警，警方解說詐騙集團「假交友真詐騙」，保住歐女的辛苦積蓄。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市42歲歐女在網路認識暱稱「阿姨」的網友，並向歐女急借10萬元，行員發現有異報警，警方解說詐騙集團「假交友真詐騙」，保住歐女的辛苦積蓄。圖／台中市警察局豐原分局提供

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