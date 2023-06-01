E奶榨汁姬被控貼「魚訊」賣淫喊告 中警：未接獲報案

台中市張姓女子在網路暱稱「E奶榨汁姬」，上月底為宣傳新開幕飲料店，張貼讓男客摸奶的露點照，遭警方依妨害風化罪送辦，張女還報導，疑在賣淫論壇張貼廣告訊息，張女昨天在推特否認，強調「媒體不實報導」，還說已到警局備案，第二警分局表示，分局各派出所都沒有受理到張女報案。

第二警分局表示，經查詢分局所轄的各個派出所及偵查隊，截至今天上午9時為止，都沒有受理到張女到派出所或偵查隊提出偽造文書或是妨害名譽等告訴，不過張女不一定會到第二警分局提告，也有可能到其他分局提出告訴，若是二分局有管轄權，將依法偵辦。

張姓女子昨晚在推特上發文，指控有媒體報導她在「越南的定點」、「單身媽媽求關愛」，甚至是「魚訊茶訊」等情色論壇，張貼賣淫資訊，她說已至警局備案，還說「媒體不實報導」，強調發布冒她名發布賣淫資訊的人，她會「告到底」。

鏡周刊根據網友提供資訊，指稱有網友在色情網站內張貼張女的賣淫資訊，文章內公布張女三圍、交易地點、時間，價位「2K/1H/0.3S」，號稱服務有「龍筋手排、正統紓壓按摩、調情情慾舒壓教學、全身美容熱蠟修毛、美容做臉」，文末還有張女的推特帳號。

經查，張姓女子（26歲）在北區北平路一家飲料店的二樓經營理容工作室，因該家飲料店才開張一周，張女為了協助該店，涉嫌在網路張貼她讓男客摸奶的露點照到社群軟體推特（Twitter)上，不少網友看到還留言詢問，「買茶送摸奶嗎」，張女還留言「來」。

第二警分局立人所在上月底接獲通報後，通知張女到案。張女辯稱，她只是觀念開放，認為張貼露點照沒什麼，也否認有與男客性交易，只是替客人做完臉後，一起拍照而已。