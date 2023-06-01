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女子返家大腿慘卡在機械停車格坑縫 消防馳援解圍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

62歲陳姓女子昨天深夜返家下車不慎，左大腿卡進機械停車格機坑縫隙內。新北消防局獲報派員迅速趕抵她三重區住處，經使用電動撐開器協助脫困，檢視陳女左膝血腫擦傷疼痛、右腳疼痛，緊急協助她送醫急救所幸沒有大礙。

據了解，62歲陳姓女子昨天深夜結束餐敘，由親友開車載同返回新北市三重區中正南路住處，未料車子剛停妥在機械停車位，她順勢打開車門從右前座下車，左大腿卻不慎卡進機坑縫隙無法脫困。消防員獲報趕抵，經使用電動撐開器協助脫困，檢視陳女左膝血腫擦傷疼痛、右腳疼痛，緊急協助她送醫急救所幸沒有大礙。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，民眾若酒醉或身體不適時，務必請家屬陪同於身旁保護安全，若不慎跌倒或造成高能量傷害(如撞擊或墜落)時，切勿隨意移動患者，趕緊撥打119請求協助，使患者維持呼吸及呼吸道暢通並保護患者頸椎，避免造成二度傷害。

62歲陳姓女子下車不慎，左大腿卡進機械停車格機坑縫隙內，警消到場馳援。記者曾伯愷／翻攝
62歲陳姓女子下車不慎，左大腿卡進機械停車格機坑縫隙內，警消到場馳援。記者曾伯愷／翻攝
62歲陳姓女子下車不慎，左大腿卡進機械停車格機坑縫隙內，警消到場馳援。記者曾伯愷／翻攝
62歲陳姓女子下車不慎，左大腿卡進機械停車格機坑縫隙內，警消到場馳援。記者曾伯愷／翻攝
62歲陳姓女子下車不慎，左大腿卡進機械停車格機坑縫隙內，警消到場馳援。記者曾伯愷／翻攝
62歲陳姓女子下車不慎，左大腿卡進機械停車格機坑縫隙內，警消到場馳援。記者曾伯愷／翻攝
62歲陳姓女子下車不慎，左大腿卡進機械停車格機坑縫隙內，警消到場馳援。記者曾伯愷／翻攝
62歲陳姓女子下車不慎，左大腿卡進機械停車格機坑縫隙內，警消到場馳援。記者曾伯愷／翻攝

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