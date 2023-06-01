特斯拉國道疑開自動輔助駕駛 衝破護欄車頭全毀2人傷

國道一號嘉義鹿草路段今凌晨1點多，有輛特斯拉疑開啟輔助駕駛系統，因操作不慎衝撞護欄，整輛車衝出邊坡，安全氣囊全炸開，25歲林姓駕駛、57歲乘客臉部、雙手腳挫傷，送往柳營奇美醫院治療，詳細事故原因仍需警方調查釐清。

國道警表示，特斯拉當時行駛在外線車道，疑因開啟輔助駕駛系統操作不當，撞上外側護欄衝出邊坡，特斯拉車頭全毀，駕駛未檢出酒精濃度，凌晨2點41分恢復通車，全案由新營分隊依規定處理，詳細肇因尚需調查釐清。