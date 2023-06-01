特斯拉國道疑開自動輔助駕駛 衝破護欄車頭全毀2人傷
國道一號嘉義鹿草路段今凌晨1點多，有輛特斯拉疑開啟輔助駕駛系統，因操作不慎衝撞護欄，整輛車衝出邊坡，安全氣囊全炸開，25歲林姓駕駛、57歲乘客臉部、雙手腳挫傷，送往柳營奇美醫院治療，詳細事故原因仍需警方調查釐清。
國道警表示，特斯拉當時行駛在外線車道，疑因開啟輔助駕駛系統操作不當，撞上外側護欄衝出邊坡，特斯拉車頭全毀，駕駛未檢出酒精濃度，凌晨2點41分恢復通車，全案由新營分隊依規定處理，詳細肇因尚需調查釐清。
嘉義縣消防局表示，今天凌晨1點12分獲報，國道一號中山高南下274公里，有輛特斯拉自撞衝出護欄，立即派遣水上91、鹿草91車，25歲駕駛、57歲乘客受傷、意識皆清楚，由救護車送往柳營奇美醫院就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言