飛龍瀑布5死 3遺體解剖確認死因其中1男高處墜落

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布本月20日發生10人溯溪團事故，5死憾事，消防局8天出動逾兩百人次冒險搜救，找到五具罹難者遺體，最後發現三具遺體，因為遺體腫脹無法辨認，檢方前天5月30日解剖完成相驗，遺體交還家屬。

檢方指出，最後找到三具遺體，因遺體腫脹，解剖相驗，採DNA比對，確認身分。初步判定，5名罹難者死因為生前溺水，其中一男生前溺水還有高處墜落撞擊傷勢，全案相關案情仍由檢警調查中。