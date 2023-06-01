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飛龍瀑布5死 3遺體解剖確認死因其中1男高處墜落
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布本月20日發生10人溯溪團事故，5死憾事，消防局8天出動逾兩百人次冒險搜救，找到五具罹難者遺體，最後發現三具遺體，因為遺體腫脹無法辨認，檢方前天5月30日解剖完成相驗，遺體交還家屬。
檢方指出，最後找到三具遺體，因遺體腫脹，解剖相驗，採DNA比對，確認身分。初步判定，5名罹難者死因為生前溺水，其中一男生前溺水還有高處墜落撞擊傷勢，全案相關案情仍由檢警調查中。
飛龍瀑布地勢險峻，本月20日發生10人溯溪團事故，5人罹難5人生還，消防局8天來出動238人次冒險救援，5月21日上午將受困峭壁5人用直升機吊掛救出，21日下午發現一男遺體直升機吊掛下山。5月22日直升機吊掛懸掛山壁一女遺體。5月25日尋獲兩具遺體一男一女。26日上午尋獲最後一名失蹤男遺體，27日吊掛下山。
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