新手爸餵完奶一覺醒來2個月大女嬰猝死 將解剖查死因
基隆市擔任夜班保全員的陳姓男子昨早餵2個多月大女嬰喝奶後，讓女兒睡嬰兒床。他睡在床旁，傍晚醒來發現女嬰無呼吸，送醫不治。檢察官今天相驗，女嬰無外傷，醫院電腦電斷層掃瞄等檢查無異狀，將解剖釐清死因。
據了解，年近30歲的陳男和妻子結婚後，今年3月間女兒出生。陳男擔任夜班保全工作時，晚上由妻子在家照顧女嬰。陳男一早下班後，返家接手照顧女兒，妻子再去上班。
陳男昨天上午10點餵完女兒喝奶，讓女兒在嬰兒床睡覺，他則是睡在嬰兒床旁。昨天傍晚陳男睡醒時，察看女兒時發現已無呼吸，趕緊抱女兒到基隆長庚醫院急診室，醫師急救無效，宣告死亡。
基隆地檢署檢察官今天相驗女嬰死因，發現並無外傷，口、鼻也沒有噎奶殘留物。醫院進行全身電腦斷層掃描，並未發現顱內出血、骨折等情形，要求將男嬰遺體暫時冰存，擇日解剖釐清猝死原因。
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