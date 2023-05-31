新竹賓士車自撞護欄起火 男駕駛送醫不治、女乘客重傷

新竹縣尖石鄉今天中午發生一起自小客車自撞事故，白色自小客車疑似天雨路滑，在行經山路時，竟意外衝撞路旁護欄，自小客車當場車頭冒煙起火，車上男女都因撞擊昏迷車內，警消趕抵現場後立即將2人送醫，但男子因傷勢嚴重，送醫後仍不治身亡。

橫山警分局表示，這起事故發生在今天中午12時許，當時自小客車在行經嘉樂村 120線26.5公里處時，不明原因衝撞右方水泥護欄，造成車頭嚴重凹陷甚至起火，車上由一名23歲男子駕駛，乘載另名24歲女子，但警消抵達現場時2人都昏迷，其中男駕駛更是失去呼吸心跳。

新竹縣消防局指出，事發後消防分隊出動尖石及橫山車組共3車5人前往搶救，現場為一輛自小客自撞護欄後，有起火冒煙情形，消防人員到場後協助車上2名患者脫困，快速將車頭火勢撲滅，女子意識模糊被送往東元醫院，男子則是OHCA送竹東台大醫院急救仍不治。