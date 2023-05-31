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未注意車前狀況 他推撞前車釀4車連環撞

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

31歲鄭姓男子今天上午開車行經新北市新莊區新堤外便道9K+900處，疑未注意前方塞車，直接推撞詹男所駕駛小貨車，導致詹男人車失控再往前追撞黃、陳兩男所駕駛貨車，造成現場4車連環追撞，所幸事故現場沒有人受傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解31歲鄭姓男子，今天上午10時22分左右，他駕駛一輛汽車沿著新北市新莊區堤外便道往三重方向執行，途中行經9K+900處，疑未注意前方車流壅塞，直接推撞前方詹男（47歲）所駕駛小貨車，導致詹男人車失控往前追撞黃男（45歲）、陳男（49歲）所駕駛小貨車，造成現場4車連環追撞。

警消獲報派員趕抵，經檢視現場沒有人受傷，肇事駕駛皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

今天上午新北市新莊區新堤外便道9K+900處釀4車追撞，現場無人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區新堤外便道9K+900處釀4車追撞，現場無人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區新堤外便道9K+900處釀4車追撞，現場無人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區新堤外便道9K+900處釀4車追撞，現場無人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區新堤外便道9K+900處釀4車追撞，現場無人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市新莊區新堤外便道9K+900處釀4車追撞，現場無人受傷肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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