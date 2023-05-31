苗栗通霄警分局升「缺一角」國旗 挨批：侮辱國家、警局

苗栗縣警局通霄分局今天一早升旗後，路過民眾眼尖發現國旗竟是「缺一角」，形似破敗之感，有人將照片被PO上臉書社團並揶揄說「每天早上負責升旗的員警，那眼睛是還沒睡醒呢？還是眼睛被膠水給黏到！」網友緩頰「可能是颱風逼近風勢太大被撕開一角」。

原PO說，今天早上6點50分，分局頭頂的國旗是這樣的破敗，而每天早上負責升旗的員警，那眼睛是還沒睡醒呢？還是眼睛被膠水給黏到，還是管他的，只要有國旗升上去就好，管他是好的還是破的；一個執法公務機關公署升的國旗都沒法做好管好，還能期望分局能做啥事出來。

旗在掛上旗繩前難道沒看到嗎？任誰也不會相信，這樣簡單的事都做不好難怪全國人民對警察的印象觀感都不好罵聲不斷；破敗成這樣還給升上旗桿，不僅是侮辱國家也侮辱到警局，人民公僕對國家認同居然是這等心態，可悲又可恨。