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拿路邊安全帽「借戴10分鐘」歸還 媒體人竊盜函送

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

26歲陳姓女子上個月24日下午，她從新北市新莊區一家連鎖超商出來，隨手拿起一旁他人一頂安全帽借戴10分鐘後原處歸還。失主報警追查，2小時候循線通知她到案說明。偵詢時她坦承拿走安全帽，但辯稱只是借戴也歸還原處，警詢後仍依竊盜罪嫌函送法辦。

據了解從事媒體相關工作的26歲陳姓女子，上個月24日下午3時25分左右，她沒戴安全帽騎車來到新北市新莊區中華路二段3巷口一間連鎖超商買東西，不久她走出店外，看見臨停一旁的另輛機車坐墊上有頂市價一千多元安全帽，她隨手拿起戴上騎車離開，約莫10分鐘後她再騎回原處，歸還安全帽。

怎料失主返回見安全帽不見立即報警處理，警方受理調閱沿路監視器畫面，鎖定陳女涉案於2小時候循線通知她到案說明，偵詢時她坦承有拿走別人安全帽，但辯稱前一晚她機車借給朋友，但安全帽因大雨而被積水浸濕，當下她因急著要離開，才會臨時「借戴」別人安全帽，絕對沒有要占為己有意圖，警詢後仍依竊盜罪嫌函送法辦。

新莊警分局偵查隊長徐子胤表示，依刑法規定，竊盜之構成要件是要意圖為自己不法所有，將物品占為己有始構成犯罪。這案件當事人竊取10多分鐘後又返回歸還是否為「使用竊盜」，仍需檢察官做最後判斷。

26歲陳姓女子上個月24日借用別人安全帽，雖然兩小時後返回歸還，但仍涉竊盜罪嫌依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
26歲陳姓女子上個月24日借用別人安全帽，雖然兩小時後返回歸還，但仍涉竊盜罪嫌依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
26歲陳姓女子上個月24日借用別人安全帽，雖然兩小時後返回歸還，但仍涉竊盜罪嫌依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
26歲陳姓女子上個月24日借用別人安全帽，雖然兩小時後返回歸還，但仍涉竊盜罪嫌依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

安全帽 竊盜

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