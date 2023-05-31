開罰單驚見3歲女童獨留黑漆漆車內 警員智引她開門脫險…23歲父道歉了

天氣炎熱，但台中有位23歲父親竟把年僅3歲女兒獨自在轎車裡，就逕自離去與友人聊天近1小時。巡邏經過的員警發現，認為極為不妥，在一時找不到女童家人下，耐心引導女童自行把車門開啟，才解除危機，後來並聯繫到女童父親，除了依違規停車開單，也通報社會局介入關懷。

警方說，太平警分局新平派出所巡佐黃厚翰、警員王俞閔昨晚8時許巡邏經過立功路時，發現一輛轎車未熄火，違規停在紅線上，於是上開單舉發。正要把舉發單放在車窗前時，他們發現車內後座有1位女童，在黑漆漆的車內看手機裡的影片。因為車窗開了一個小縫，兩人於是與女童溝通，想讓她自行打開車門。

女童當時狀況穩定，說爸爸去超商買東西，但不知道已過了多久。兩名警員於是比手畫腳，最後終於引導女童順利把車門打開，將女童帶出，並循線聯繫到女童父親。

女童父親說，他與朋友相約在旁邊的超商聊天，想說只是離開一下，應該不會有事，才會把小孩獨自留在車內玩手機，但有把車窗打開通風，對造成大家虛驚一場，實在很抱歉。