快訊

5月報稅大魔王最後一天！網路申報開放到今晚12點 完整流程管道一次看

台大公衛教授：XBB疫情估延續至7月中 中重症患者增一倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開罰單驚見3歲女童獨留黑漆漆車內 警員智引她開門脫險…23歲父道歉了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

天氣炎熱，但台中有位23歲父親竟把年僅3歲女兒獨自在轎車裡，就逕自離去與友人聊天近1小時。巡邏經過的員警發現，認為極為不妥，在一時找不到女童家人下，耐心引導女童自行把車門開啟，才解除危機，後來並聯繫到女童父親，除了依違規停車開單，也通報社會局介入關懷。

警方說，太平警分局新平派出所巡佐黃厚翰、警員王俞閔昨晚8時許巡邏經過立功路時，發現一輛轎車未熄火，違規停在紅線上，於是上開單舉發。正要把舉發單放在車窗前時，他們發現車內後座有1位女童，在黑漆漆的車內看手機裡的影片。因為車窗開了一個小縫，兩人於是與女童溝通，想讓她自行打開車門。

女童當時狀況穩定，說爸爸去超商買東西，但不知道已過了多久。兩名警員於是比手畫腳，最後終於引導女童順利把車門打開，將女童帶出，並循線聯繫到女童父親。

女童父親說，他與朋友相約在旁邊的超商聊天，想說只是離開一下，應該不會有事，才會把小孩獨自留在車內玩手機，但有把車窗打開通風，對造成大家虛驚一場，實在很抱歉。

太平分局警分局長蔡慶星提醒，家長不要為了貪圖方便就把小孩單獨留在車內，避免因反鎖車內，因車內溫度過高，導致無法挽回的憾事。

員警發現車內有名女童，於是引導她打開車門。圖／警方提供
員警發現車內有名女童，於是引導她打開車門。圖／警方提供

爸爸

延伸閱讀

影／打人手不痛嗎？ 桃園轎車鬼切擦撞機車猛K人網熱議

影／小貨車國道撞護欄駕駛重傷 轎車驚險輾過小貨車散落物

北市65歲老花眼鏡補助 社會局研議中低收先補助

路人刮花銀灰色轎車寫「記得洗車」？網見真相笑翻：髒得好高級

相關新聞

酒醉男在派出所旁狂打2國中生 學生倒地直喊對不起

台中市二名男國中生放學時，被喝酒男子拿酒瓶狂打，身上多處傷有腦震盪，國中生被打地點附近就是派出所，家長怒罵「治安出了什麼...

影／打人手不痛嗎？ 桃園轎車鬼切擦撞機車猛K人網熱議

桃園市22歲陳姓機車騎士本月28日下午在龜山區萬壽路一段與中正路口停等紅燈，險遭後方一輛白色轎車從外側車道「鬼切」擦撞，...

開罰單驚見3歲女童獨留黑漆漆車內 警員智引她開門脫險…23歲父道歉了

天氣炎熱，但台中有位23歲父親竟把年僅3歲女兒獨自在轎車裡，就逕自離去與友人聊天近1小時。巡邏經過的員警發現，認為極為不...

未注意車前狀況 他推撞前車釀4車連環撞

31歲鄭姓男子今天上午開車行經新北市新莊區新堤外便道9K+900處，疑未注意前方塞車，直接推撞詹男所駕駛小貨車，導致詹男...

網6/1不走斑馬線罰1800「假的」 桃行人闖紅燈失血27萬

警政署推動交通大執法取締不讓行人專案，網路最近傳出「6月1日取締行人違規不走斑馬線一律開罰1800元」，引起網友熱議，警...

苗栗通霄警分局升「缺一角」國旗 挨批：侮辱國家、警局

苗栗縣警局通霄分局今天一早升旗後，路過民眾眼尖發現國旗竟是「缺一角」，形似破敗之感，有人將照片被PO上臉書社團並揶揄說「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦