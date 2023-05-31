酒醉男在派出所旁狂打2國中生 學生倒地直喊對不起

台中市二名男國中生放學時，被喝酒男子拿酒瓶狂打，身上多處傷有腦震盪，國中生被打地點附近就是派出所，家長怒罵「治安出了什麼問題？」學生被打到摔倒地上，直喊對不起仍繼續被打。

民眾在臉書爆料公社PO文說，5月23日傍晚，豐原區某國中放學時間，他姪子與同學從便利商店走出，遭到不明人士喝酒醉持酒瓶毆打，導致身上多處瘀青挫傷及腦震盪，現在頭都會莫名疼痛，旁邊就是警察局（派出所）。

民眾說，如此明目張膽，挑戰公權力，他姪子和對方完全不認識，只是同學走在路上，只是擦身而過，眼睛沒瞪對方也沒對視，更沒有說話得罪對方，「你拿酒瓶往孩子頭上打！孩子被打到摔倒在地還怕到一直跟你說對不起，這是什麼社會啊？到底現在治安是出了什麼問題！莫名其妙被不認識的打還要跟對方道歉？」

豐原警分局今天說明，23日晚上7點受理這件傷害案，經了解，當天下午4點50分，13歲陳姓少年和丁姓少年走路經過豐原區，無故被35歲張姓男子毆打，2名被害人驗傷後由家長陪同提告，當天警方立即到犯嫌家中帶案說明，全案依傷害罪函送偵辦；張男說當時酒醉，不記得自己所為。