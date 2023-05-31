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影／打人手不痛嗎？ 桃園轎車鬼切擦撞機車猛K人網熱議

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市22歲陳姓機車騎士本月28日下午在龜山區萬壽路一段與中正路口停等紅燈，險遭後方一輛白色轎車從外側車道「鬼切」擦撞，陳男理論遭轎車駕駛下車徒手猛打，騎士未還手，引發網友熱議，陳男提告，警方查出轎車高姓車主，警方今天中午表示，高姓車主指稱車子借友人，卻拒不提供友人姓名，若再拒說明，警方將高男一併函送法辦。

陳姓機車騎士貼文指出，5月28日下午，他在龜山區萬壽路一段、中正路口（靠近迴龍派出所=） 停等紅燈，遇到「鬼切」白色轎車，雙方對話，他說「路是你家開的嗎？從後面直接切進來對嗎？」對方噴三字經、亮棍，他說「你老婆小孩在旁邊確定這種態度講話？」，接著對他安全帽「一陣輸出」，蠻囂張，「警察局就在轉角處」。

該網路貼文引起網友熱議，網友表示，「手都不會痛欸！真厲害！」，也有網友說，「騎士好能忍」「有錢途讓他真的打一下應該就有年終可以領」，還有網友說，「對方老婆好丟臉」。網友議論紛紛，陳姓機車騎士被打，造成頸部擦挫傷，具傷單向附近迴龍派出所提出傷害告訴。

警方表示，警方受理陳姓騎士傷害告訴，查出該轎車車主為高姓男子，但是高男辯稱「車子借給友人開」，經過3天至今尚未說明「鬼切」的友人是誰，警方聯繫高男到案說明，如再拒不說明開車友人是誰，將依法函送桃園地檢署偵辦。

桃園市陳姓機車騎士轎車駕駛「鬼切」擦撞理論，遭對方徒手猛K提告。圖／警方提供
桃園市陳姓機車騎士轎車駕駛「鬼切」擦撞理論，遭對方徒手猛K提告。圖／警方提供
桃園市陳姓機車騎士轎車駕駛「鬼切」擦撞理論，遭對方徒手猛K提告，現場就在迴龍派出所旁。圖／警方提供
桃園市陳姓機車騎士轎車駕駛「鬼切」擦撞理論，遭對方徒手猛K提告，現場就在迴龍派出所旁。圖／警方提供
桃園市陳姓機車騎士轎車駕駛「鬼切」擦撞理論，遭對方徒手猛K提告。圖／取締臉書「爆料公社」
桃園市陳姓機車騎士轎車駕駛「鬼切」擦撞理論，遭對方徒手猛K提告。圖／取締臉書「爆料公社」

車主 機車騎士

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