2國中生台南宿營擅離隊 搭便車到超商被尋獲

南投縣1所國中昨天在台南市大內區走馬瀨農場舉辦營隊活動，2名學生因對活動不感興趣相約離隊要自行返家，校方報警協尋，警方循線在玉井區的超商尋獲2人，通知家長帶回。

台南市政府警察局善化分局今天發布新聞稿指出，大內分駐所昨晚接獲訊息後派員前往現場了解狀況，並調閱走馬瀨農場及台84線、市道182線附近路口監視器，發現2名學生沿市道182線往大內區環湖方向前進，但沿線找尋後未發現學生行蹤。

警方指出，經員警與導師電話聯繫並詢問學生平時在校狀況，得知2名學生不喜歡運動，研判走山路可能會嫌太遠，折返機率大，持續觀看路口監視器後，發現有1輛機車前後2趟來回，把2名學生載往玉井區方向。

警方指出，經與機車騎士取得聯繫，騎士向警方表示，在大內區環湖市道182線上遇到2名國中生，國中生說正在徒步環島，希望搭便車到附近超商休息，因此本著助人為樂精神，將2名學生載至玉井區中正路超商。

警方指出，員警隨後前往超商，在超商內找到2名學生，帶回分駐所後通知在南投的家長前來帶回。