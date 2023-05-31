2國中生暗夜翹學校營隊失聯 警使命必達超商尋人

南投縣某國中2名學生昨在台南市大內區走馬瀨農場參加學校營隊活動，因不感興趣當晚相約翹隊，2人徒步向路過騎士聲稱正在環島，請求載至附近超商休息，警方獲報漏夜折騰一番順利尋獲，才結束這場鬧劇。

據知，該2名學生的林姓導師是昨晚遍尋不著緊急報警，善化警分局大內分駐所所長陳永旺立即帶領警員潘信宏趕往，並調閱走馬瀨農場及台84線與市道182線路口監視器，發現2人正沿市道182線往大內區環湖方向前進，沿線找尋但未發現學生行蹤。

陳永旺再度與林姓導師電話聯繫並詢問平時在校狀況，得該知2名學生不喜歡運動，研判走山路可能會嫌太遠，折返機率大，經分駐所同仁繼續觀看路口監視器，終於發現有部機車前後2趟來回，各載不同少年往玉井區方向，緊急聯絡上騎士，循線在約5公里外玉井區中正路某超商找到正在休息的2名學生。