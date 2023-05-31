東華大學男大生騎機車酒駕自撞 重傷送醫昏迷
國立東華大學28日凌晨發生一起校內機車自撞事故，一名23歲潘姓男大生騎乘普通重型機車，不知何故自撞路燈重傷送醫，仍在加護病房，目前昏迷。經警方酒測，酒精值每公升0.73毫克，已涉犯公共危險罪嫌，詳細肇因尚待釐清，這也是東華大學1年多以來第3起重大車禍。
來自台北市的潘姓男大生是東華大學英美語文學系二年級學生，目前是住校生，28日凌晨0時12分，被人發現倒在學校後門、管制口前的路燈旁，失去意識，救護人員到場立即給予包紮止血等，送往花蓮慈濟醫院急救。
吉安警分局表示，潘男當時沿東華大學志學道東往西行駛欲出校門，疑似撞擊路面邊緣後自撞路燈，造成其腹部等處受傷，現仍昏迷中。
警方初步調查，潘男持有合格駕照，抽血酒測值換算為約每公升0.73毫克，涉犯公共危險罪嫌，潘男目前仍昏迷，詳細事發原因仍待進一步釐清。
這起車禍令人想起東華大學前兩年的車禍，在2022年11月10日，19歲諮商系洪姓男大生，在校內外環道騎車時，不慎自摔，頭部重傷送醫不治。2021年的同一天，校內另一名20歲秀性女大生，也在外環道自撞身亡。
校方表示，針對學校易發生車禍路段，已移除路樹，也在路燈下方增加防撞設施，這次事故地點就在校門管制口旁，路燈明亮，也有防撞桿等引導車輛通行，後續事故原因仍待警方調查釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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