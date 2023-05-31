快訊

曝幼時這樣學英文 黃仁勳感性自白：我是父母夢想和願望的產物

砂石車「奪命式」180度大迴轉！阿伯棄車拔腿狂奔逃命 影片曝光全網嚇傻

拜登解凍美中關係 美國務院中國政策高官接連異動為哪樁？

東華大學男大生騎機車酒駕自撞 重傷送醫昏迷

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

國立東華大學28日凌晨發生一起校內機車自撞事故，一名23歲潘姓男大生騎乘普通重型機車，不知何故自撞路燈重傷送醫，仍在加護病房，目前昏迷。經警方酒測，酒精值每公升0.73毫克，已涉犯公共危險罪嫌，詳細肇因尚待釐清，這也是東華大學1年多以來第3起重大車禍

來自台北市的潘姓男大生是東華大學英美語文學系二年級學生，目前是住校生，28日凌晨0時12分，被人發現倒在學校後門、管制口前的路燈旁，失去意識，救護人員到場立即給予包紮止血等，送往花蓮慈濟醫院急救。

吉安警分局表示，潘男當時沿東華大學志學道東往西行駛欲出校門，疑似撞擊路面邊緣後自撞路燈，造成其腹部等處受傷，現仍昏迷中。

警方初步調查，潘男持有合格駕照，抽血酒測值換算為約每公升0.73毫克，涉犯公共危險罪嫌，潘男目前仍昏迷，詳細事發原因仍待進一步釐清。

這起車禍令人想起東華大學前兩年的車禍，在2022年11月10日，19歲諮商系洪姓男大生，在校內外環道騎車時，不慎自摔，頭部重傷送醫不治。2021年的同一天，校內另一名20歲秀性女大生，也在外環道自撞身亡。

校方表示，針對學校易發生車禍路段，已移除路樹，也在路燈下方增加防撞設施，這次事故地點就在校門管制口旁，路燈明亮，也有防撞桿等引導車輛通行，後續事故原因仍待警方調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

東華大學潘姓男大生在校內騎機車酒駕，疑自撞路燈重傷昏迷。圖／民眾提供
東華大學潘姓男大生在校內騎機車酒駕，疑自撞路燈重傷昏迷。圖／民眾提供
潘姓男大生是東華大學英美語文學系二年級學生，日前騎機車酒駕，不知何故自撞路燈失去意識。圖／民眾提供
潘姓男大生是東華大學英美語文學系二年級學生，日前騎機車酒駕，不知何故自撞路燈失去意識。圖／民眾提供
潘姓男大生在東華大學校內騎乘普通重型機車，不知何故自撞路燈重傷送醫，目前仍在加護病房。圖／民眾提供
潘姓男大生在東華大學校內騎乘普通重型機車，不知何故自撞路燈重傷送醫，目前仍在加護病房。圖／民眾提供

東華大學 自撞 車禍

延伸閱讀

東華大學男大生騎機車酒駕校內自撞 重傷送醫仍昏迷

男存款百萬不付酒駕罰款 新竹分署一張紙一通電話徵得

酒駕男被開罰26萬拒繳 3筆土地查封法拍變價

高雄男接女友下班酒駕闖紅燈 女友求情仍逃不了連坐

相關新聞

影／超驚悚！拖板車載鋼結構轉彎 高雄公車遭橫掃玻璃全毀

高雄王姓男子今上午9時許駕駛拖板車載運鋼結構，行經燕巢區角宿天后宮前，準備轉彎時疑似結構物超長、超寬，造成鋼骨結構直接插...

連3撞！又是自動駕駛釀禍 國道事故釀3傷毀2緩撞車

國道3號關西路段昨晚發生連續追撞事故，先是一輛自小客車衝撞緩撞工程車，沒想到事故處理過程中，竟然又有一輛開啟輔助駕駛的自...

影／2賊闖民宅行竊僅得手舊茶具 被抓喊「不值得」 屋主：都是廢物

周姓男子和黃姓男子日前凌晨3點多，爬牆翻入北市中正區新生南路巷弄某民宅行竊，周男見庭院內放有大量雜物，東翻西找半小時，搬...

噁爛狼師竟與女學生大談性事 躲民宅開補習班遭檢舉法辦

一名在私立高中代課、並在外兼職當補習班數學老師的代課老師，五年前得知自己任教的高二少女兼差援交賣淫，竟未通知校方和家長，...

東華大學男大生騎機車酒駕自撞 重傷送醫昏迷

國立東華大學28日凌晨發生一起校內機車自撞事故，一名23歲潘姓男大生騎乘普通重型機車，不知何故自撞路燈重傷送醫，仍在加護...

影／不滿小七未依要求裝潢新店面 房東持高球桿連砸3店洩憤

新北市八里區昨天凌晨連續有3家7-ELEVEN超商遭人砸破玻璃，警方調閱監視器以車追人，迅速通知41歲高姓嫌疑人到案說明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦