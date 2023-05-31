連3撞！又是自動駕駛釀禍 國道事故釀3傷毀2緩撞車

國道3號關西路段昨晚發生連續追撞事故，先是一輛自小客車衝撞緩撞工程車，沒想到事故處理過程中，竟然又有一輛開啟輔助駕駛的自小客車撞了上來，當場造成現場多名人員骨折送醫急救。

據了解，第一起事故發生在昨晚8時20分，先是一輛自小客車撞擊前方緩撞車，國道警方獲報派員到場處理，同時加派另一輛緩撞車到場處理，但處理過程中在9時40分又發生二次追撞，又有一輛自小客車不慎撞了上來。

沒想到拖吊車在將現場車輛吊離時，10時5分，又有一輛開啟自動輔助駕駛的自小客車，直接撞上拖吊車，造成現場多名人員受傷，拖吊車駕駛腿部嚴重撕裂傷，現場前方事故的2駕駛，一人右腿撕裂及一人右肩粉碎性骨折，緊急送醫急救。