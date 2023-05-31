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男子騎改裝機車拒攔查 新店警持棍制止掏槍嚇阻

中央社／ 新北31日電

網路影片顯示，1名機車騎士警察攔查時想逃逸，員警見狀持警棍制止並掏槍飆國罵惹議。新北警方指出，此男子機車有多項違規改裝；將加強警員教育輔導，另調查是否執法過當。

社群網站臉書（Facebook）近日流傳影片顯示，1名機車騎士在路邊遇警察攔查時想催油門離開，遭警員持警棍毆打，員警更一度掏槍還飆國罵。影片曝光後，引發網友「支持警察正常執法」與「執法過當」兩派看法的討論。

對此，新北市政府警察局新店分局今天表示，這起事件發生在今年3月10日凌晨1時許，2名警員在坪林區北宜路8段某超商巡簽時，看到1輛機車在警車靠近時加速逃逸，相當可疑。後來這台機車停在一輛貨車旁，因此下車盤查，機車騎士見狀再度發動車輛企圖逃逸，才會手持警棍制止。

新店警分局調查，機車騎士是24歲王姓男子，持照正常；王男指稱有改裝排氣管及引擎，還花錢選連號6的車牌，因害怕警察開單後會被註銷或吊扣牌照，才會逃跑。

警方認定這輛機車有多項違規改裝，除在現場開立未依規定裝設後視鏡外，其餘排氣管及引擎改裝等事項已通報監理機關召回檢驗。

新店警分局表示，針對遭質疑警員情緒控管部分，將加強溝通與教育輔導；至於是否有執法過當，後續會進行調查。

警察 機車騎士

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