快訊

民進黨信賴危機擴大！吳怡農重批：為選舉熱度 棄同舟夥伴

砸千萬預算只輔導選手當作業員？他呼籲檢討這項政策問題

超驚悚！拖板車載鋼結構 一轉彎插進公車「橫掃玻璃全毀」

影／不滿小七未依要求裝潢新店面 房東持高球桿連砸3店洩憤

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區昨天凌晨連續有3家7-ELEVEN超商遭人砸破玻璃，警方調閱監視器以車追人，迅速通知41歲高姓嫌疑人到案說明，結果高男竟稱，是因為有店面租給7-ELEVEN，但未依社區的要求施工裝潢，害他被管委會責怪，憤而砸店洩憤。

八里區龍米路二段、三段和觀海大道，昨天凌晨3時許先後有3間7-ELEVEN被人持高爾夫球桿砸破玻璃，迅速搭車逃離。警方調閱監視器，鎖定2名嫌犯，昨天上午依據車號迅速通知2人到案說明。

41歲高姓男子聲稱，他在八里區商港三路有1間店面租給7-ELEVEN，目前正在裝修尚未完工。由於社區對裝潢有些規範，他都有轉告給7-ELEVEN，但卻沒有按照要求施工，害他被管委會責怪，因而心生不滿。

高男把怒氣發在7-ELEVEN公司的八里區經理身上，鎖定他所負責管理的店面報復，昨天凌晨請25歲張姓男子開車載他，沿途尋找7-ELEVEN，到達先問店員是直營店還是加盟店？只要直營店就砸，加盟店放過，總共砸了3家店。

警方將再找7-ELEVEN的區經理協助驗證高男的說詞，警詢後依毀損罪嫌將高姓、張姓男子函送士林地檢署偵辦。

新北市八里區昨天凌晨連續有3家7-ELEVEN超商遭人砸破玻璃，警方調閱監視器以車追人，迅速通知41歲高姓嫌疑人到案說明。圖／民眾提供
新北市八里區昨天凌晨連續有3家7-ELEVEN超商遭人砸破玻璃，警方調閱監視器以車追人，迅速通知41歲高姓嫌疑人到案說明。圖／民眾提供
新北市八里區昨天凌晨連續有3家7-ELEVEN超商遭人砸破玻璃，警方調閱監視器以車追人，迅速通知41歲高姓嫌疑人到案說明。圖／民眾提供
新北市八里區昨天凌晨連續有3家7-ELEVEN超商遭人砸破玻璃，警方調閱監視器以車追人，迅速通知41歲高姓嫌疑人到案說明。圖／民眾提供

八里 監視器

延伸閱讀

張旭嵐／電動車是環保趨勢 家裝充電樁卻難倒一群車主

基隆市壯觀台北社區加壓站啟用 有效化解高地缺水危機

因一棵大樹告管委會侵害名譽 桃園陶瓷知名人士敗訴

桃園修屋補助平均不到萬元 民代憂影響設管委會意願

相關新聞

影／超驚悚！拖板車載鋼結構轉彎 高雄公車遭橫掃玻璃全毀

高雄王姓男子今上午9時許駕駛拖板車載運鋼結構，行經燕巢區角宿天后宮前，準備轉彎時疑似結構物超長、超寬，造成鋼骨結構直接插...

「台版浩克」參加健美賽競技 桃園消防猛男奪174健體第1

桃園市消防局第一大隊大湳分隊消防員陳睿均上周參加2023第三屆成吉思汗全國健美公開賽脫穎而出，獲得174公分男子健體項目...

噁爛狼師竟與女學生大談性事 躲民宅開補習班遭檢舉法辦

一名在私立高中代課、並在外兼職當補習班數學老師的代課老師，五年前得知自己任教的高二少女兼差援交賣淫，竟未通知校方和家長，...

通緝犯遛狗被逮 狗狗跑了怪警察沒顧好向警索賠10萬元

高雄馮姓女子牽著愛犬「露露」到住家附近散步，被左營分局曾姓員警發現她是通緝犯，連人跟狗一起帶回派出所，「露露」起初以尼龍...

影／頭屋外環道路口死亡車禍 機車女騎士傷重不治

苗栗縣頭屋鄉台13線公路、頭屋外環道路口昨天下午發生死亡車禍，58歲林姓女子駕駛休旅車，在路口要轉彎時與對向34歲謝姓女...

影／不滿小七未依要求裝潢新店面 房東持高球桿連砸3店洩憤

新北市八里區昨天凌晨連續有3家7-ELEVEN超商遭人砸破玻璃，警方調閱監視器以車追人，迅速通知41歲高姓嫌疑人到案說明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦