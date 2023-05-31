影／不滿小七未依要求裝潢新店面 房東持高球桿連砸3店洩憤

新北市八里區昨天凌晨連續有3家7-ELEVEN超商遭人砸破玻璃，警方調閱監視器以車追人，迅速通知41歲高姓嫌疑人到案說明，結果高男竟稱，是因為有店面租給7-ELEVEN，但未依社區的要求施工裝潢，害他被管委會責怪，憤而砸店洩憤。

八里區龍米路二段、三段和觀海大道，昨天凌晨3時許先後有3間7-ELEVEN被人持高爾夫球桿砸破玻璃，迅速搭車逃離。警方調閱監視器，鎖定2名嫌犯，昨天上午依據車號迅速通知2人到案說明。

41歲高姓男子聲稱，他在八里區商港三路有1間店面租給7-ELEVEN，目前正在裝修尚未完工。由於社區對裝潢有些規範，他都有轉告給7-ELEVEN，但卻沒有按照要求施工，害他被管委會責怪，因而心生不滿。

高男把怒氣發在7-ELEVEN公司的八里區經理身上，鎖定他所負責管理的店面報復，昨天凌晨請25歲張姓男子開車載他，沿途尋找7-ELEVEN，到達先問店員是直營店還是加盟店？只要直營店就砸，加盟店放過，總共砸了3家店。