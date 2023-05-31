高公局養護工偷賣包商施工料件 百萬材料只賣16萬遭訴

台中市曾姓男子是高速公路局大甲工務段的約聘養護工，負責施工材料管理，曾涉在2019年間，利用領料流程的漏洞，將市價近百萬元的護欄板、H鋼等材料，賣給不知情的業者，得款16萬元，大甲段保全發現異常後，此案曝光，台中地檢署今依貪汙治罪條例起訴曾。

起訴指出，曾姓男子（55歲）從2001年開始，任職高速公路局中區養護工程分局大甲工務段的約聘養護工，負責車輛機具、財產、材料管理、請領保管、登記及報表填報等職務，屬於法定公務員，而在2018年至2020年間，中區養護工程分局每年都會辦理國道三號的一般養護工程採購標案，2018年至2020年都是由黃姓業者的公司得標。

依照契約，黃姓業者的公司要依契約所編列的護欄板丶H型鋼柱、A型鋼墊塊的數量，購入後繳交至大甲段庫房，材料所有權是大甲段所有，在採購案契約期間，如因事故需要更換護欄時，業者再向大甲段申請領料維修，而維修後的廢纜線、廢螺栓，則繳回大甲段的庫房，後續再變賣。

曾姓男子因長期管理庫房業務，嫻熟廠商進料、領料流程漏洞，利用職務之便，涉嫌將大甲段庫房內的材料，在2019年2月至4月間，聯絡不知情的林姓業者，稱有鋼材需要販售，曾一共變賣市價96萬元的材料，雙方陸續以8萬元、4萬元、4萬元的價格成交，獲得不法所得16萬元。

後來因大甲段保全發現，林姓業者的抓斗車出入，與曾姓男子聯繫的狀況，將全案通知主管後，經調閱相關監視器後，才讓案件曝光。