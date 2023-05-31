快訊

民進黨信賴危機擴大！吳怡農重批：為選舉熱度 棄同舟夥伴

砸千萬預算只輔導選手當作業員？他呼籲檢討這項政策問題

超驚悚！拖板車載鋼結構 一轉彎插進公車「橫掃玻璃全毀」

高公局養護工偷賣包商施工料件 百萬材料只賣16萬遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曾姓男子是高速公路局大甲工務段的約聘養護工，負責施工材料管理，曾涉在2019年間，利用領料流程的漏洞，將市價近百萬元的護欄板、H鋼等材料，賣給不知情的業者，得款16萬元，大甲段保全發現異常後，此案曝光，台中地檢署今依貪汙治罪條例起訴曾。

起訴指出，曾姓男子（55歲）從2001年開始，任職高速公路局中區養護工程分局大甲工務段的約聘養護工，負責車輛機具、財產、材料管理、請領保管、登記及報表填報等職務，屬於法定公務員，而在2018年至2020年間，中區養護工程分局每年都會辦理國道三號的一般養護工程採購標案，2018年至2020年都是由黃姓業者的公司得標。

依照契約，黃姓業者的公司要依契約所編列的護欄板丶H型鋼柱、A型鋼墊塊的數量，購入後繳交至大甲段庫房，材料所有權是大甲段所有，在採購案契約期間，如因事故需要更換護欄時，業者再向大甲段申請領料維修，而維修後的廢纜線、廢螺栓，則繳回大甲段的庫房，後續再變賣。

曾姓男子因長期管理庫房業務，嫻熟廠商進料、領料流程漏洞，利用職務之便，涉嫌將大甲段庫房內的材料，在2019年2月至4月間，聯絡不知情的林姓業者，稱有鋼材需要販售，曾一共變賣市價96萬元的材料，雙方陸續以8萬元、4萬元、4萬元的價格成交，獲得不法所得16萬元。

後來因大甲段保全發現，林姓業者的抓斗車出入，與曾姓男子聯繫的狀況，將全案通知主管後，經調閱相關監視器後，才讓案件曝光。

台中地檢署今偵結，認定曾男侵占96萬元公有財物，事後變賣得款16萬元，全部都用在購買佛具、生活花用，依貪汙治罪條例起訴，不過因曾已繳回犯罪所得，也自白犯罪，建請院方依法減輕其刑。

高速公路局大甲段曾姓養護工涉嫌變賣公有材料，得款16萬元，台中地檢署今依貪汙罪起訴。圖／本報資料照
高速公路局大甲段曾姓養護工涉嫌變賣公有材料，得款16萬元，台中地檢署今依貪汙罪起訴。圖／本報資料照

保全 高速公路 貪汙

延伸閱讀

上櫃生華科前總座退休前賣股避損 內線交易遭訴

影／小貨車國道撞護欄駕駛重傷 轎車驚險輾過小貨車散落物

涉晟德內線交易獲利286萬 前法官律師獨董遭訴

高公局主任涉誹謗、職場霸凌仍穩坐主管職 立委關切

相關新聞

影／超驚悚！拖板車載鋼結構轉彎 高雄公車遭橫掃玻璃全毀

高雄王姓男子今上午9時許駕駛拖板車載運鋼結構，行經燕巢區角宿天后宮前，準備轉彎時疑似結構物超長、超寬，造成鋼骨結構直接插...

「台版浩克」參加健美賽競技 桃園消防猛男奪174健體第1

桃園市消防局第一大隊大湳分隊消防員陳睿均上周參加2023第三屆成吉思汗全國健美公開賽脫穎而出，獲得174公分男子健體項目...

噁爛狼師竟與女學生大談性事 躲民宅開補習班遭檢舉法辦

一名在私立高中代課、並在外兼職當補習班數學老師的代課老師，五年前得知自己任教的高二少女兼差援交賣淫，竟未通知校方和家長，...

通緝犯遛狗被逮 狗狗跑了怪警察沒顧好向警索賠10萬元

高雄馮姓女子牽著愛犬「露露」到住家附近散步，被左營分局曾姓員警發現她是通緝犯，連人跟狗一起帶回派出所，「露露」起初以尼龍...

影／頭屋外環道路口死亡車禍 機車女騎士傷重不治

苗栗縣頭屋鄉台13線公路、頭屋外環道路口昨天下午發生死亡車禍，58歲林姓女子駕駛休旅車，在路口要轉彎時與對向34歲謝姓女...

影／不滿小七未依要求裝潢新店面 房東持高球桿連砸3店洩憤

新北市八里區昨天凌晨連續有3家7-ELEVEN超商遭人砸破玻璃，警方調閱監視器以車追人，迅速通知41歲高姓嫌疑人到案說明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦