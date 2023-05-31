「台版浩克」參加健美賽競技 桃園消防猛男奪174健體第1

桃園市消防局第一大隊大湳分隊消防員陳睿均上周參加2023第三屆成吉思汗全國健美公開賽脫穎而出，獲得174公分男子健體項目第1名，練就一身消防「健美猛男」體能，消防兄弟獲悉紛紛恭喜，他今天上午表示，健身過程培養堅強意志力與體力，也讓自己勇於面對救災各種消防任務能力。

新北市新莊區上周六（27日）由民間舉辦第三屆成吉思汗全國健美公開賽，數百名參賽者健美競賽，中壢「台版浩克」朱男亦現身參加75公斤組男子傳統健美比賽，朱男最後奪下第3名及獎金1萬元，現任大湳分隊消防員陳睿均曾在2年前2021WNBF男子健體全場總冠軍，這次參加第三屆成吉思汗全國健美公開賽，勇奪174公分男子健體項目第1名，表現桃園消防員「猛男」健美體能，消防兄弟紛紛恭喜。

陳睿均表示，健美比賽前需要長時間備賽，為保持良好身型，平時要重量訓練，控制體脂肪及需要維持高強度訓練，還要精算飲食攝取，平日飲食菜餐大多為白飯、雞胸肉、青菜，健身比賽的路是孤獨的，「喜歡就不會覺得辛苦」，所幸有大家的陪伴讓他得以堅持，特別感謝家人、朋友及同事鼓勵與支持 ，未來有機會想要挑戰海外賽事突破自我。