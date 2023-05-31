影／小貨車國道撞護欄駕駛重傷 轎車驚險輾過小貨車散落物

國道四號台中潭子交流道附近今天清晨發生車禍，小貨車碰撞匝道護欄後，車上物品散落地面，轎車輾壓散落物車輛受損，小貨車駕駛受傷，肇事原因由國道警方調查中。

國道警察調查，今天清晨3點，71歲黃男開小貨車，經國道四號東向26公里潭子交流道處，不明原因碰撞匝道護欄，最後停於出口匝道，黃男被救出時臉部撕裂傷，無意識送往台中慈濟醫院救護。

26歲王女駕駛轎車，輾壓小貨車散落物，導致轎車受損，王女無受傷，肇事經過及肇因研判正由國道警方釐清中，現場於今天早上5點10分排除，二名駕駛人經檢測皆無酒精反應。