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影／小貨車國道撞護欄駕駛重傷 轎車驚險輾過小貨車散落物

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道四號台中潭子交流道附近今天清晨發生車禍，小貨車碰撞匝道護欄後，車上物品散落地面，轎車輾壓散落物車輛受損，小貨車駕駛受傷，肇事原因由國道警方調查中。

國道警察調查，今天清晨3點，71歲黃男開小貨車，經國道四號東向26公里潭子交流道處，不明原因碰撞匝道護欄，最後停於出口匝道，黃男被救出時臉部撕裂傷，無意識送往台中慈濟醫院救護。

26歲王女駕駛轎車，輾壓小貨車散落物，導致轎車受損，王女無受傷，肇事經過及肇因研判正由國道警方釐清中，現場於今天早上5點10分排除，二名駕駛人經檢測皆無酒精反應。

國道警察第三大隊呼籲駕駛人，駕駛汽車行駛高速公路及快速公路，應注意車前狀況，保持安全距離及依速限行駛。行車勿疲勞駕駛，若有身體不適或是服用藥物導致精神疲憊勿勉強上路。

國道四號東向26公里潭子交流道處，今天清晨發生車禍，一人受傷。圖／警方提供
國道四號東向26公里潭子交流道處，今天清晨發生車禍，一人受傷。圖／警方提供
國道四號東向26公里潭子交流道處，今天清晨發生車禍，一人受傷。圖／警方提供
國道四號東向26公里潭子交流道處，今天清晨發生車禍，一人受傷。圖／警方提供
國道四號東向26公里潭子交流道處，今天清晨發生車禍，一人受傷。圖／警方提供
國道四號東向26公里潭子交流道處，今天清晨發生車禍，一人受傷。圖／警方提供

國道 警察 高速公路

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