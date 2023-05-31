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苗縣頭屋死亡車禍 女機車騎士傷重不治

中央社／ 苗栗縣31日電

謝姓女子騎乘機車直行苗栗縣頭屋鄉尖豐路時，與左轉自小客車發生碰撞，謝女當場失去生命跡象，送醫搶救不治，警方指出，疑因路口未禮讓釀禍，詳細原因待調查釐清。

苗栗縣消防局指出，昨天下午2時37分接獲報案，指頭屋鄉尖豐路發生車禍，立即通報頭屋分隊人車前往救援，到場發現1名女性傷者頭部遭受重創、大量出血，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經緊急處置後送往苗栗醫院急救。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天接受媒體聯訪表示，經初步調查，由林姓女子（58歲）駕駛自小客車當時由台13線南往北行駛，行經頭屋鄉尖豐路欲左轉彎時，與對向北往南直行、由謝姓女子騎乘普通重機車發生碰撞，謝女傷重送醫後仍遭宣告不治。

警方指出，雙方駕駛經酒精檢測，2女均未有飲酒情形。

警方表示，用路人駕駛車輛行經路口應減速慢行，轉彎車遇有直行車應停讓，此事故疑因路口未禮讓釀禍，詳細事故原因和責任歸屬仍待進一步調查釐清。

苗栗縣

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