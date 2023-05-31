噁爛狼師竟與女學生大談性事 躲民宅開補習班遭檢舉法辦

一名在私立高中代課、並在外兼職當補習班數學老師的代課老師，五年前得知自己任教的高二少女兼差援交賣淫，竟未通知校方和家長， 卻每晚透過手機和援交少女大談情慾性事，更謊稱自己是醫師、刑警等身分，警方偵辦後發現此案，而該名老師近來又重出江湖，在板橋開未立案補習班被家長檢舉，教育局日前稽查後查證屬實，依補習及進修教育法開罰5萬元並令其立即停辦。

五年前新北市一名代課老師發現自己任教的高二少女兼差賣淫，卻未通報校方家長，反而跟少女大聊性事，還謊稱自己是醫師、刑警，讓少女對自己產生愛慕之情，案經警方偵辦援交案後才曝光，但案發當時該代課老師已非屬性平法規範教職員工，因此未通報教育部不適任人員系統。

不過該代課老師近來又另起爐灶，在板橋一處民宅內私自開立未立案補習班，家長發現後向本報陳情，經新北市教育局連日蹲守，發現民宅內除了該代課老師、還有2名學生及大量參考書籍，大樓管理員也說平日約有10名學生，現場黑白板上也有「學測倒數」等字樣，並查網路上有團班授課、全科家教等招生授課及收費訊息，認定其違法經營未立案補習班屬實，依補習及進修教育法開罰5萬元並令其立即停辦。

教育局去年稽查未立案補習班計72件開罰75萬元、今年1至4月已稽查未立案補習班計31件開罰25萬元。板橋議員劉美芳表示，針對未立案補習班除提高罰責之外，也應要求業者嚴查聘用教師資格，如果違規要連帶嚴懲。教育局應將有案老師相關資訊主動提供給各學校及補教業者，以免造成再次聘用的問題發生。