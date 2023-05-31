影／超驚悚！拖板車載鋼結構轉彎 高雄公車遭橫掃玻璃全毀

高雄王姓男子今上午9時許駕駛拖板車載運鋼結構，行經燕巢區角宿天后宮前，準備轉彎時疑似結構物超長、超寬，造成鋼骨結構直接插入同向的公車車廂，所幸當時公車無載送乘客，未造成人員傷亡，警方將依法處以王男3000至1萬8000元罰鍰。

警方表示，王姓男子當時駕駛拖板車沿角宿路由北向南行駛，盧姓男子駕駛公車跟隨在王男車後，王男當時經過角宿天后宮，準備左轉往天后宮方向行駛時，疑似載運的鋼結構過長，轉彎時「掃到」盧男駕駛的公車，造成公車左側玻璃受損。