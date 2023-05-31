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影／超驚悚！拖板車載鋼結構轉彎 高雄公車遭橫掃玻璃全毀

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄王姓男子今上午9時許駕駛拖板車載運鋼結構，行經燕巢區角宿天后宮前，準備轉彎時疑似結構物超長、超寬，造成鋼骨結構直接插入同向的公車車廂，所幸當時公車無載送乘客，未造成人員傷亡，警方將依法處以王男3000至1萬8000元罰鍰。

警方表示，王姓男子當時駕駛拖板車沿角宿路由北向南行駛，盧姓男子駕駛公車跟隨在王男車後，王男當時經過角宿天后宮，準備左轉往天后宮方向行駛時，疑似載運的鋼結構過長，轉彎時「掃到」盧男駕駛的公車，造成公車左側玻璃受損。

警方獲報後趕到現場，所幸公車上無乘客，沒有造成人員受傷，警方事後根據王男載運貨物長度，發現疑似有過長、過寬等情況，將依道路交通管理處罰條例，對王開罰3000至1萬8000元罰鍰。

王男載運的鋼骨結構插入公車車廂，所幸未造成人員傷亡。記者張議晨／翻攝
王男載運的鋼骨結構插入公車車廂，所幸未造成人員傷亡。記者張議晨／翻攝
王男載運的鋼骨結構插入公車車廂，所幸未造成人員傷亡。記者張議晨／翻攝
王男載運的鋼骨結構插入公車車廂，所幸未造成人員傷亡。記者張議晨／翻攝
王男載運的鋼骨結構插入公車車廂，所幸未造成人員傷亡。記者張議晨／翻攝
王男載運的鋼骨結構插入公車車廂，所幸未造成人員傷亡。記者張議晨／翻攝

公車 天后宮 車廂

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