颱風瑪娃逼近 蘭嶼綠島滯留旅客共逾800人

颱風「瑪娃」逼近，中央災害應變中心今天表示，宜蘭縣、新北市、花蓮縣要慎防強風豪雨，東部離島滯留旅客綠島有330人、蘭嶼有478人，共800多人均食宿無虞。

中央災害應變中心上午召開第5次工作會報，中央氣象局會中指出，颱風「瑪娃」移動緩慢，外圍環流接觸宜蘭及北部山區，雨勢相對明顯，北部及東北部海面要注意浪高情形，預計暴風圈今晚8時脫離台灣近海。

另外，今天蘭嶼易有11至12級強陣風，台南至苗栗沿海空曠地區、澎湖及綠島易有9至10級強陣風，巴士海峽及台灣附近海面風浪明顯偏大。

氣象局指出，受颱風外圍沉降影響，台南、高雄及金門地區今天白天有局部攝氏36度以上高溫機率。

坡地災害風險區部分，國家災害防救科技中心表示，包括新北市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣山區，易成孤島區與危險聚落。

另外，重點警戒道路有台9線、台9甲線、台9丁線、台7線、台7乙線及台7甲線。

消防署指出，地方應變中心開設情形，台東縣2級開設，宜蘭縣、花蓮縣及新竹市為3級開設；目前警戒區劃設有宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等3縣市，共計325處；蘭嶼及綠島今天停班、課。

海洋委員會針對岸際勸離成效說明，東部地區為1526人、492車，南部為75人、32車，北部有112人、34車，並無開發勸導書及舉發單。

交通部表示，今天國內空運航線取消22班次，都是台東、蘭嶼及綠島部分；海運有10航線、34航次停航。另外，綠島滯留旅客有330人、蘭嶼有478人，均食宿無虞。

蔬果交易部分，農委會指出，因產地都未受颱風影響，台北果菜批發市場及西螺果菜批發市場今天都較前一個交易日量減價跌。

中央災害應變中心副指揮官、消防署長蕭煥章指出，颱風「瑪娃」今天距離台灣最近，宜蘭縣、新北市、花蓮縣要慎防強風豪雨。

蕭煥章表示，可能受影響警戒路段，像是台7、台7乙及台7甲等易致災道路需注意崩坍、落石等情形，必要時落實執行預警性封路管制作業。