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影／食髓知味！ 詐騙車手得手130萬貪更多 警逮2人

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

50多歲婦人網路下載詐騙集團投資APP，本月兩度交付130萬給車手驚覺被騙報警，詎料對方食髓知味佯稱還須40萬元，2名車手前天出面取款時遭埋伏警方逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

這起詐騙案發生在台南歸仁，婦人網路投資遭詐，誆稱穩賺不賠並要求報案人開立帳戶借款，本月8日、18日連續2次當面交付50萬元及80萬元給來取款的車手。

該詐騙集團食髓知味，再次向婦人誆稱需於投資帳戶還款，要求另交付40萬元，婦人驚覺遭詐騙向歸仁警分局求助，並配合歹徒先假意答應見面。

警方前天下午4點埋伏歸仁區某交付地點，將前來取款23歲洪男及接應的18歲林男

逮捕，警詢後依詐欺罪等移請台南地檢署偵辦。

歸仁警分局表示，據警政署統計，國內近6年詐欺案件平均每年約2萬4900多件，平均財損金額約50.9億元，2020年起，受到疫情影響，網路購物興起，嫌犯利用簡訊、電子郵件、詐騙網站等網路詐欺案件創下新高，民眾對於網路相關投資訊息要特別小心。

詐騙車手得手130萬食髓知味，台南歸仁警方逮捕2嫌。記者謝進盛／翻攝
詐騙車手得手130萬食髓知味，台南歸仁警方逮捕2嫌。記者謝進盛／翻攝
詐騙車手得手130萬食髓知味，台南歸仁警方逮捕2嫌。記者謝進盛／翻攝
詐騙車手得手130萬食髓知味，台南歸仁警方逮捕2嫌。記者謝進盛／翻攝

詐騙集團 詐欺 車手

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