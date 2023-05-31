影／食髓知味！ 詐騙車手得手130萬貪更多 警逮2人

50多歲婦人網路下載詐騙集團投資APP，本月兩度交付130萬給車手驚覺被騙報警，詎料對方食髓知味佯稱還須40萬元，2名車手前天出面取款時遭埋伏警方逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

這起詐騙案發生在台南歸仁，婦人網路投資遭詐，誆稱穩賺不賠並要求報案人開立帳戶借款，本月8日、18日連續2次當面交付50萬元及80萬元給來取款的車手。

該詐騙集團食髓知味，再次向婦人誆稱需於投資帳戶還款，要求另交付40萬元，婦人驚覺遭詐騙向歸仁警分局求助，並配合歹徒先假意答應見面。

警方前天下午4點埋伏歸仁區某交付地點，將前來取款23歲洪男及接應的18歲林男

逮捕，警詢後依詐欺罪等移請台南地檢署偵辦。