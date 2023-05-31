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通緝犯遛狗被逮 狗狗跑了怪警察沒顧好向警索賠10萬元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄馮姓女子牽著愛犬「露露」到住家附近散步，被左營分局曾姓員警發現她是通緝犯，連人跟狗一起帶回派出所，「露露」起初以尼龍繩綁住，結果牠卻咬斷繩子跑走，馮女發現愛犬走失，氣得對曾姓員警提告，索賠10萬元，但法院認為馮女若認為員警有過失，應走國賠程序，判她敗訴。

判決指出，2018年1月10日馮女牽著「露露」在左營區翠華路一帶散步，當時左營分局啟文派出所曾姓員警發現馮女是列名通緝犯，上前宣讀權力後將她逮捕，帶回派出所製作筆錄。

馮女指控警方將她帶回派出所後，又送往博愛路派出所，接著又被帶去保安大隊，她提醒警方記得幫她顧好「露露」，或是幫忙聯繫她的好友幫忙，如果聯絡不上，再交給動保處協助，怎知員警僅用尼龍繩綁住「露露」，讓「露露」輕鬆咬斷繩子跑走，至今都沒有找到牠。

痛失愛犬的馮女質疑警方沒作好保管責任，執行職務時有過失，對曾姓員警提告索賠10萬元。

橋頭地院簡易庭審理時，法官認為，員警也是公務員，若馮女認為警方執勤時有過失侵害到她權利，應依國家賠償法規定向國家求償，而非向員警個人索賠。

法官綜合事證，認為馮女應走國賠程序，而非逕行向員警索賠，因在法律上欠缺理由，判馮女敗訴。

馮女牽著愛犬「露露」出門，因通緝被逮，結果「露露」跑了後，馮女怪員警沒幫她顧好狗狗，提告索賠１０萬元。示意圖。記者張議晨／攝影
馮女牽著愛犬「露露」出門，因通緝被逮，結果「露露」跑了後，馮女怪員警沒幫她顧好狗狗，提告索賠１０萬元。示意圖。記者張議晨／攝影

通緝 提告 國賠

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