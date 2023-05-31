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頭屋外環道路口死亡車禍 機車女騎士傷重不治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭屋鄉台13線公路、頭屋外環道路口昨天下午發生死亡車禍，58歲林姓女子駕駛休旅車，在路口要轉彎時與對向34歲謝姓女子騎的直行機車發生碰撞，謝女受傷嚴重，送醫不治，車禍原因和責任待調查釐清。

警方初步調查，昨天下午2點多，林姓女子駕駛休旅車沿台13線公路北上，行經頭屋外環道路口時欲左轉往文德橋方向行駛，謝姓女子當時騎機車直行南下，要從頭屋前往苗栗北苗市場附近準備收攤，不料雙方在路口發生碰撞，謝女有載安全帽，但發生撞擊後傷勢嚴重、下肢骨折，苗栗縣消防局救護人員趕抵時，發現她已無生命徵象，送往衛福部苗栗醫院搶救無效。

車禍雙方駕駛都沒有酒駕，經調閱監視畫面，駕駛休旅車的林姓女子疑似轉彎時未讓直行車先行，涉及過失致死刑責；苗栗警分局呼籲用路人駕駛車輛行經路口應減速慢行，轉彎車遇有直行車應停讓，以確保用路人安全。

苗栗縣頭屋鄉台13線公路、頭屋外環道路口昨天下午發生死亡車禍，林姓女子駕駛休旅車在路口左轉時與對向謝姓女子騎的機車發生碰撞，謝女送醫不治。圖／民眾提供
苗栗縣頭屋鄉台13線公路、頭屋外環道路口昨天下午發生死亡車禍，林姓女子駕駛休旅車在路口左轉時與對向謝姓女子騎的機車發生碰撞，謝女送醫不治。圖／民眾提供
苗栗縣頭屋鄉台13線公路、頭屋外環道路口昨天下午發生死亡車禍，林姓女子駕駛休旅車在路口左轉時與對向謝姓女子騎的機車發生碰撞，謝女送醫不治。圖／民眾提供
苗栗縣頭屋鄉台13線公路、頭屋外環道路口昨天下午發生死亡車禍，林姓女子駕駛休旅車在路口左轉時與對向謝姓女子騎的機車發生碰撞，謝女送醫不治。圖／民眾提供
苗栗縣頭屋鄉台13線公路、頭屋外環道路口昨天下午發生死亡車禍，林姓女子駕駛休旅車在路口左轉時與對向謝姓女子騎的機車發生碰撞，謝女送醫不治。圖／民眾提供
苗栗縣頭屋鄉台13線公路、頭屋外環道路口昨天下午發生死亡車禍，林姓女子駕駛休旅車在路口左轉時與對向謝姓女子騎的機車發生碰撞，謝女送醫不治。圖／民眾提供

休旅車 車禍

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