頭屋外環道路口死亡車禍 機車女騎士傷重不治

苗栗縣頭屋鄉台13線公路、頭屋外環道路口昨天下午發生死亡車禍，58歲林姓女子駕駛休旅車，在路口要轉彎時與對向34歲謝姓女子騎的直行機車發生碰撞，謝女受傷嚴重，送醫不治，車禍原因和責任待調查釐清。

警方初步調查，昨天下午2點多，林姓女子駕駛休旅車沿台13線公路北上，行經頭屋外環道路口時欲左轉往文德橋方向行駛，謝姓女子當時騎機車直行南下，要從頭屋前往苗栗北苗市場附近準備收攤，不料雙方在路口發生碰撞，謝女有載安全帽，但發生撞擊後傷勢嚴重、下肢骨折，苗栗縣消防局救護人員趕抵時，發現她已無生命徵象，送往衛福部苗栗醫院搶救無效。