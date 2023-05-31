行車糾紛徒手搥車 當街兩打一格鬥 意外逮通緝犯

方姓男子與鍾、黃兩男因行車糾紛，方男下車徒手捶打鍾男車窗，引爆3人當街格鬥。警方獲報趕抵帶回3人，意外發現鍾男因搶奪被發布通緝，警詢後將3人依社會秩序維護法送辦裁處，另鐘男通緝依法解送歸案。

據了解這個月29日晚上11時48分左右，34歲鍾姓男子開著租賃車載同34歲黃男，行經國道二號準備下鶯歌交流道，鍾男人車從內側車道切往中間車道，不料24歲方男開車尾後，沒有保持安全距離，還不斷逼車、閃大燈甚至還直接打開遠燈，過程長達5分鐘。

雙方追逐到新北市鶯歌區福德一路與鶯桃路口，方男趁等紅燈之際，衝前手進車內槌破車窗，鍾男、黃男氣不過下車理論，引爆雙方爭吵，過程中3人直接在街頭上演全武行，造成方男臉部受傷，鍾男手腳四肢挫傷及下巴挫傷，黃男則是手部受傷。

警方獲報派員趕抵，鍾男直指方男逼車、閃大燈、開遠燈、槌破車窗，方男則反控鍾男在國道逼車，被對方兩人打傷，自己稱只有防衛沒有出手，另方男坦承有拉破對方車窗，但辯稱是對方開門時，他手剛好放在車窗上導致玻璃破裂。