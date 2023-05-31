詐欺車手臨櫃取款露馬腳 警逮人追回百萬贓款

台北市警方日前獲報，中山區某銀行內有可疑民眾欲提領大筆現金，員警到場發現張姓男子涉嫌擔任詐欺車手，替詐欺集團取款，立刻查出其中一名郭姓被害人，請他報警通報警示金融帳戶，逮捕張男並依法送辦後，持續追查幕後詐團成員。

警方調查，中山分局中山二派出所5月23日獲報，張姓男子臨櫃欲提領巨款，卻交代不清取款用途，員警到場後發現，張男金融帳戶受款狀況有異，聯繫上其中一名郭姓老翁，證實郭翁遭詐騙匯款百萬元，請郭翁向鄰近警所報案，警示張男帳戶，同時將張男帶回偵辦。

23歲張男自知法網難逃，自稱「也是被害人」，起初是因有借貸需求，在網路社團中看見借貸廣告，宣稱可假造金流證明、提高貸款信用額度，遂提供自身金融帳戶作為取款帳戶，依指示臨櫃取款。

遠在高雄的73歲郭男，則是兩個多月前誤信假投資詐騙話術，依指示匯款150萬元至張男帳戶，直到接獲員警電話，才知受騙。

警方表示，全案經員警清查聯繫、及時凍結張男帳戶內款項，順利保住民眾款項；經查張男帳戶內除郭男匯入的150萬元，另有40萬餘元，研判是其他被害人所匯款項，警詢後依違反洗錢防制法、刑法詐欺罪嫌將張男送辦外，也持續清查有無其餘被害人及詐欺共犯。