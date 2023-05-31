詐團假扮姪子 老翁險遭騙48萬元
78歲黃姓老翁在台南家中接獲詐騙電話，詐騙集團謊稱是老翁的姪子，以做生意需要周轉金為由拜託老翁匯款48萬元。他一時不察昨天午3點多到中正路某銀行要匯款，行員警覺有異報警處理，局員警細心解釋，勸阻老翁匯錢。
據了解，黃姓老翁在家接到電話傳來疑似姪子的聲音，一口氣要跟老翁借48萬元，老翁起初還懷疑男子聲音不像姪子，對方解釋他因為最近感冒聲音有點沙啞，老翁信以為真，昨天下午3點多急忙趕到中正路銀行準備匯款48萬元給姪子，行員發覺老翁疑似被詐騙，趕緊向轄區派出所報案請求協助。
台南市警二分局民權所巡佐李庚隆、警員賀旌迪，接獲行員報案後，立即趕到現場，了解狀況後，告訴老翁遇到了「猜猜我是誰」詐騙老梗。
員警請老翁先向親戚確認其姪子聯絡方式是否正確，切勿輕易將錢匯出，最後順利連絡上老翁的姪子，成功拆穿詐騙集團謊言，黃姓老翁感謝行員的機警及警方協助查證及勸說，才能保住他的老本，老翁說:「真拍謝，這麼老了還被騙」。
警方說，這類「猜猜我是誰」是常見的詐騙手法，民眾對於接到自稱久未聯絡親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，不要只憑電話中隻字片語就深信不疑，依照對方指示匯款上當受騙， 損失辛苦存下的血汗錢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言