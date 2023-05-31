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深夜騎改裝機車 見警催油逃 警暴怒持警棍又掏槍嚇阻

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

昨晚網路流傳一段警察持警棍又掏槍「暴力」盤查機車騎士影片，據了解，王姓男子今年3月10日凌晨騎改裝機車在新北坪林區北宜公路8段，見巡邏員警立即催油逃，員警將機車騎士逼至路邊，一度暴怒持警棍又掏槍喝止，經盤查該輛機車未依規定裝設後視鏡及疑似改裝引擎及大燈，依法開單告發，並通報監理機關召回檢驗。

昨晚網路瘋傳一段「不用開警示燈，不用鳴笛，下車就暴打，有牌流氓好恐怖」的警察深夜盤查機車影片，地點在坪林區北宜公路八段，影片中能看到，一名戴安全帽的騎士被逼騎到山壁旁，員警衝下來，一人控制騎士不讓他騎走，另一人拿警棍朝騎士揮去，還一度掏出警槍威喝再收回。

網友紛紛留言對警員的行徑，認為「太扯、不恰當」，但也有網友事後補充說明經過原因，指機車騎士先跑給警察追，看到警察追到又要跑，才被揍。

新店警分局今天表示，今年3月10日凌晨1時40分許，在坪林區北宜公路33.1公里處超商巡簽，發現王姓男子（24歲）一見員警立即騎車離去，十分可疑，尾隨上，見他停在一輛貨車旁，但見員警靠近再度催油門欲衝撞離去，員才會持警棍攔下。

經查林男機車持照狀況正常，而王男表示，因牌號係付費選號，擔心遭員警開立舉發單導致車牌遭註銷，故見警後加速逃逸。警方在現場另有查獲王男的車友鄧姓少年（17歲）無照駕駛騎機車，一併以無照駕駛以及違規改裝大燈都依法告發。

警方表示，有關員執勤態度及作為，會再加強宣導教育，避免造成民眾疑慮。

王姓男子今年3月10日深夜騎改裝機車在新北坪林區北宜公路8段，見巡邏員警立即催油逃，員警一度暴怒持警棍又掏槍喝止攔下，經盤查其機車有多項違規改裝，依法開單告發。圖／翻攝記者爆料網
王姓男子今年3月10日深夜騎改裝機車在新北坪林區北宜公路8段，見巡邏員警立即催油逃，員警一度暴怒持警棍又掏槍喝止攔下，經盤查其機車有多項違規改裝，依法開單告發。圖／翻攝記者爆料網
王姓男子今年3月10日深夜騎改裝機車在新北坪林區北宜公路8段，見巡邏員警立即催油逃，員警一度暴怒持警棍又掏槍喝止攔下，經盤查其機車有多項違規改裝，依法開單告發。圖／翻攝記者爆料網
王姓男子今年3月10日深夜騎改裝機車在新北坪林區北宜公路8段，見巡邏員警立即催油逃，員警一度暴怒持警棍又掏槍喝止攔下，經盤查其機車有多項違規改裝，依法開單告發。圖／翻攝記者爆料網

警察 北宜公路 機車騎士

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