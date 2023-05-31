聽新聞
test
0:00 / 0:00

山友登玉山返程 落石砸頭不治

聯合報／ 記者魯永明呂慧瑜李宗祐／嘉義報導

60歲黃姓男子前天攻頂玉山，返程途中被落石擊中頭部，送醫不治。記者呂慧瑜／翻攝
60歲黃姓男子前天攻頂玉山，返程途中被落石擊中頭部，送醫不治。記者呂慧瑜／翻攝
登山意外頻傳，60歲黃姓男子等人前天攻頂玉山主峰後返程，黃在登山口附近遭落石擊中頭部，送醫不治。另，2名女童3天前在台南大凍山步道遭枯樹擊中頭部送醫，轄管的嘉義林管處勘查樹種為山黃麻，懷疑下雨導致枯木含水量過重而斷裂。

嘉義縣消防局呼籲，山區久旱一下雨、颳風易土石坍方，行走要嚴防落石、枯木掉落，盡可能避免上山，攀登建議戴上安全帽，出發前注意氣象預報，氣候不佳不可強行上山。

據了解，黃姓男子與余姓妻子及山友們約10人攻頂玉山主峰，前天下山返程時已走到距玉山登山口僅約500公尺處，1顆落石掉落直接砸中黃的頭部，他當場失去意識，嘉縣消防局獲報後約下午4點11分抵達，持續做心肺復甦術、心臟電擊並送往香林衛生室急救，仍於當晚6點多不治。

此外，兩名女童28日隨父母走大凍山步道，下山途中被枯樹擊中，6歲女童流鼻血、頭暈，8歲女童腦出血。嘉義林管處事後到事發地點大凍山步道的1.9公里處，發現山黃麻的枯木，研判降雨導致枯木含水量過重；林試所中埔研究中心林業專家根據圖片發現有咖啡色菌絲面，應是染褐根病造成枯樹。

嘉義林管處正巡檢大凍山步道全線危木、枯木。林業專家說，褐根病菌會入侵樹木根部，造成組織腐朽，堅固根變脆弱，支撐力下降恐無預警倒下。

嘉義 落石 玉山

延伸閱讀

男子偕妻攻玉山返程遭落石擊中不治 檢警相驗認意外死亡

憾！男山友攻頂玉山返程 距登山口500米遭落石擊中頭亡

阿里山鄉玉山登山口附近落石砸中登山客 送醫不治

大凍山枯樹砸傷2女童 林業專家：樹染褐根病惹禍

相關新聞

山友登玉山返程 落石砸頭不治

登山意外頻傳，60歲黃姓男子等人前天攻頂玉山主峰後返程，黃在登山口附近遭落石擊中頭部，送醫不治。另，2名女童3天前在台南...

國3關西段小客車追撞緩撞車 駕駛疑超車不慎釀3傷

國道3號新竹路段不平靜，晚間8時許竹林段才發生多輛車追撞，9時許關西段又有自小客車在內側超車道追撞緩撞工程車，造成車上3...

影／大膽！超商結帳遭無業男搶6千元 兩男扭打壓制

今晚8點20分，台中市64歲無業許男見68歲李男在超商櫃檯結帳，竟當場搶奪李男錢包，並取走現金6000元；李男立即追上前...

碎片四散！國道新竹段北上多車撞爛 乘客逃出躲橋下避險、4人送醫

國道3號北上竹林路段晚間發生嚴重追撞事故，至少4輛自小客車發生碰撞，其中一輛紅色自小客車被撞得引擎室全爛、車尾也被追擊，...

台86線東向2起車禍回堵至少7公里 警籲提早改道

台86線東西向快速東向13.9公里歸仁大潭路段下午一輛貨櫃車失控翻覆，車身斷裂占據車道，雖然駕駛只受輕傷無大礙，但因為拖...

國1高架北向40.1公里貨車自撞翻肚 一度回堵5公里

32歲洪姓男子今天下午開著一輛小貨車，行經國道1號高架北向40.1公里林口下坡路段，不慎自撞護欄側翻，洪男左手輕微擦傷沒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦