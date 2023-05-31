山友登玉山返程 落石砸頭不治

60歲黃姓男子前天攻頂玉山，返程途中被落石擊中頭部，送醫不治。記者呂慧瑜／翻攝 登山意外頻傳，60歲黃姓男子等人前天攻頂玉山主峰後返程，黃在登山口附近遭落石擊中頭部，送醫不治。另，2名女童3天前在台南大凍山步道遭枯樹擊中頭部送醫，轄管的嘉義林管處勘查樹種為山黃麻，懷疑下雨導致枯木含水量過重而斷裂。

嘉義縣消防局呼籲，山區久旱一下雨、颳風易土石坍方，行走要嚴防落石、枯木掉落，盡可能避免上山，攀登建議戴上安全帽，出發前注意氣象預報，氣候不佳不可強行上山。

據了解，黃姓男子與余姓妻子及山友們約10人攻頂玉山主峰，前天下山返程時已走到距玉山登山口僅約500公尺處，1顆落石掉落直接砸中黃的頭部，他當場失去意識，嘉縣消防局獲報後約下午4點11分抵達，持續做心肺復甦術、心臟電擊並送往香林衛生室急救，仍於當晚6點多不治。

此外，兩名女童28日隨父母走大凍山步道，下山途中被枯樹擊中，6歲女童流鼻血、頭暈，8歲女童腦出血。嘉義林管處事後到事發地點大凍山步道的1.9公里處，發現山黃麻的枯木，研判降雨導致枯木含水量過重；林試所中埔研究中心林業專家根據圖片發現有咖啡色菌絲面，應是染褐根病造成枯樹。

嘉義林管處正巡檢大凍山步道全線危木、枯木。林業專家說，褐根病菌會入侵樹木根部，造成組織腐朽，堅固根變脆弱，支撐力下降恐無預警倒下。