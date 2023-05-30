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碎片四散！國道新竹段北上多車撞爛 乘客逃出躲橋下避險、4人送醫
國道3號北上竹林路段晚間發生嚴重追撞事故，至少4輛自小客車發生碰撞，其中一輛紅色自小客車被撞得引擎室全爛、車尾也被追擊，還有自小客車被撞後失控甩到路肩，部分逃出乘客翻越護欄躲避在橋下，警消已陸續將受傷民眾送醫，現場狀況仍未排除。
據了解，這起事故發生在晚間8點40分左右，在國道3號北上92K處、竹林交流道前，先是前方2輛自小客車發生追撞，後方又陸續有2車追撞上來，其中一輛自小客車更失控甩向外側路肩、車頭全毀。
不過在中間被夾擊的紅色自小客車不僅引擎室全毀、車身被撞得偏離車道90度，車尾也嚴重變形，警方獲報後派出2輛救護車到現場救援，大部分乘客因擔心再被後方其他車輛撞上，紛紛冒險穿越車道翻越護欄到兩側縣道122線高架橋下避險。
國道警方表示，目前事故現場仍未排除，因現場車體碎片四散，目前僅外側1車道可通行，現場回堵約1公里，受傷的4名車上人員皆已送往醫院急救，不過4名傷者意識皆清醒，事故原因仍在釐清。
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