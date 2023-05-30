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老婦4個月被騙1791萬 報案隔天又接詐騙電話

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

80歲周姓老婦自今年1月12日起接到詐騙電話，被假檢警唬得一愣一愣，4個月內陸續遭騙1791萬，日前才察覺有異向新北市海山警分局報案，警方趁詐團再度來電，與周婦配合，假裝面交逮捕徐姓車手，再循線逮捕簡姓、吳姓共犯，3人詢後送辦，檢方聲押獲准。

據了解，詐團以周婦帳戶涉犯洗錢防治法，需保管跟清查被害人金流，周婦不疑，與詐團車手面交20次，4個月內陸續被騙走積蓄、貸款共1791萬。周婦至此才驚覺有異，24日赴海山分局報案。

周婦報完案，隔天（25日）又接獲詐騙電話，要求面交1公斤黃金（市價2百萬元），警方請周婦配合，以名片盒偽裝成黃金與車手面交，埋伏逮捕19歲徐姓男車手。

警方再透過徐男假意回報收到款項，陸續在板橋逮捕19歲簡姓男子、在桃園楊梅逮捕24歲吳姓男子，另帶回車上一名女子。

警方共查扣5支智慧型手機、24萬7千元、1包K他命及1支吸食器，車上女子經查未涉案，詢後將徐、簡、吳等3人依加重詐欺、違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，已遭收押。

老婦4個月被騙1791萬才驚覺不對，報案隔天又接詐騙電話。記者李易昌／翻攝
老婦4個月被騙1791萬才驚覺不對，報案隔天又接詐騙電話。記者李易昌／翻攝
老婦4個月被騙1791萬才驚覺不對，報案隔天又接詐騙電話。記者李易昌／翻攝
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老婦4個月被騙1791萬才驚覺不對，報案隔天又接詐騙電話。記者李易昌／翻攝
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老婦4個月被騙1791萬才驚覺不對，報案隔天又接詐騙電話。記者李易昌／翻攝
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