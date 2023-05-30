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國1高架北向40.1公里貨車自撞翻肚 一度回堵5公里

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

32歲洪姓男子今天下午開著一輛小貨車，行經國道1號高架北向40.1公里林口下坡路段，不慎自撞護欄側翻，洪男左手輕微擦傷沒有送醫，肇事現場車流一度回堵5公里，30分鐘後排除事故現場恢復通行，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解32歲洪姓男子，今天下午4時35分左右，他開著一輛貨車行經國道1號高架北向40.1公里林口下坡路段，不慎失控自撞護欄側翻，現場未波及其他路過車輛，洪男自行脫困求救。

救護人員獲報趕，檢視洪男僅左手輕微擦傷拒絕送醫，肇事現場3車道占用高乘載車道處理，車流一度回堵約5公里，於下午5時10分排除，恢復全線通行。洪男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

國道警呼籲用路人，應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

國道1號高架北向40.1公里林口下坡路段，不慎自撞護欄側翻，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號高架北向40.1公里林口下坡路段，不慎自撞護欄側翻，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號高架北向40.1公里林口下坡路段，不慎自撞護欄側翻，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號高架北向40.1公里林口下坡路段，不慎自撞護欄側翻，肇事原因待查。記者曾伯愷／翻攝

國道 自撞 酒駕

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