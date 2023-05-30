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新北產業園區傳意外 機具刀片截斷大拇指食品員工送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

35歲葛姓食品廠員工下午在新北市五股區五工六路廠內作業時，不慎遭機具切割刀片截斷大拇指，救護人員獲報派員趕抵，經檢傷協助包紮止血將斷肢冷藏，緊急送醫急救縫合，沒有生命危險，至於廠方有無工安疏失，相關單位正調查釐清。

據了解35歲葛姓男子是新北市五股區五工六路一間食品工廠員工，今天下午1時38分左右，他在工廠內加工產線機台作業，大拇指卻不慎被機台螺旋刀片切到截斷，新北市消防局獲報派員趕抵，經檢視傷口協助包紮止血，並找到斷肢冷藏，旋即送醫急救所幸沒有生命危險。至於雇主有無工安疏失，相關案發經過及責任歸屬，有待相關單位調查釐清。

新北市政府消防局第二大隊提醒，遇到斷肢意外，應以乾淨塑膠袋裝起斷肢，再施以冰敷，避免直接接觸生水，恐造成斷肢腫脹或感染，並儘速前往醫學中心等級醫院，提升接回斷肢機率。

新北市五股區五工六路一間食品工廠員工大拇指遭機具截斷，救護人員到場協助送醫急救，所幸沒有生命危險。圖／取自Google Maps
新北市五股區五工六路一間食品工廠員工大拇指遭機具截斷，救護人員到場協助送醫急救，所幸沒有生命危險。圖／取自Google Maps

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