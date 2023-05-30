高雄7旬翁誤信投資詐騙哏 呼攏行員「要購屋匯款30萬」

高雄路竹77歲陳姓老翁上周五前往新光銀行匯款30萬元時，經行員貼心詢問，發現陳翁對自己的匯款用途支吾其詞，相當可疑，遂請警方協助，陳翁這才坦言，這筆錢是拿來投資使用，但在警方深入查證後，陳翁才驚覺，自己根本是落入詐騙集團的圈套，趕緊打消匯款念頭。

湖內分局指出，陳翁在LINE上某群組發現投資訊息，進一步聯繫該投資集團後，並對該組織所宣傳的投資方法深信不疑，「只要匯入30萬，保證獲利豐厚」，進而前往銀行欲匯款至該集團所指定的金融帳號。不過，行員卻發現，陳翁不僅神色恍惚，對於這筆資金使用，陳翁的說詞更有多處疑點。

經警員熱心詢問後，陳翁亮出手機對話，其中，竟有詐欺成員教授密技，先是告知他如果臨櫃行員洽詢該筆金錢用途時，陳翁必須告知是要購屋使用，以免行員起疑等，這些對話更讓警員認為，陳翁是遇上「真詐騙、假投資。」在幾番勸說下，陳才取消匯款離去。