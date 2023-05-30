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男子偕妻攻玉山返程遭落石擊中不治 檢警相驗認意外死亡
台南市黃姓男子和妻子及友人約10多人昨日攻頂玉山後，於下山返程途中黃男被落石擊中頭部，經阿里山消防分隊擔架合力搬至玉山登山口，再由救護車送往香林衛生室急救，仍不治，今天下午檢警相驗，確認黃男因頭部遭落石擊中意外死亡。
檢警表示，年約60歲黃姓男子於昨天下午2時20分許，在阿里山鄉玉山登山步道0.5公里處，疑遭落石擊中頭部，山友協助報案，警、消人員上山救援，下午4時11分抵達事故現場，但男已沒有呼吸心跳，消防員持續MCPR（心肺復甦術及自動體外心臟電擊去顫器）搶救，並以擔架合力搬至玉山登山口，下午4時39分抵玉山登山口，經救護車送到阿里山鄉香林衛生室急救，仍於傍晚6時許宣告不治。
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