碰！頭過身不過 載豆腐貨車卡嘉義民雄限高地下道入口

邱姓男子今駕駛載運豆腐小貨車，10點多行經嘉縣民雄地下道，疑不熟路況，碰巨響聲驚醒附近居民，只見貨車「卡」在限高2.3公尺地下車道入口，頭過身不過，動彈不得，一箱豆腐滾落地上碎滿地，所幸無人受傷，邱男酒測值0，中午11點50分車輛排除，已恢復正常通行。

據了解，民雄東榮村地下道限高2.3公尺，今早有輛載運豆腐的貨車不明原因硬闖，撞擊限高桿，巨大聲響嚇到附近民眾，但駕駛仍直直駛入地下道，因車輛過高撞擊後卡住，車廂受擊變形，車上一箱豆腐滾落地上，包裝破裂豆腐碎滿地。