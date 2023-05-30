聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化100路口精緻大執法 首周開出746張罰單以違停最多
內政部自5月22日起，針對高發事故路口，6都及彰化縣擇100個，其他縣市擇50個，總計約1350個路口，展開為期2周高密度、高頻率的精緻執法。彰化縣首周共取締746件，其中以人行道違規停車542件最多，縣警局表示，本周經嚴格執法，未發生行人事故，較去年同期減少13件。
彰化縣選擇的100個路口，均是過去常發生肇事的路口，分布在8個分局區，其中以彰化分局20個路口最多，首周從5月22日到28日執法結果，依縣警局交通隊統計，共取締746件，其中，人行道違規停車542件最多，再依次是無號誌路口未依規定停車再開92件、車輛未禮讓行人83件、道路障礙29件。
縣警局交通隊長李四川說，經警方加強宣導及執法之下，這些路口本周均未發生行人車禍事故，比去年同期減少13件，已有明顯改善，再另一周執法期間，警方也會加強取締違規，以維護行人安全。
至於，此一專案前，彰化縣警察局即加強路口執法，經統計5月1日至21日為止共取締3422件，其中人行道違規停車與違規臨時停車2455件最高可處1200元罰鍰，非號誌化路口未依標誌標線停車再開473件最高可處1800元，路口不停讓行人399件最高可處7200元，道路障礙95件最高可處2400元。合併此次專案，到本月28日為止，共取締4168件。
根據彰化縣警察局統計，彰化縣去年發生路口交通事故計2萬0495件，占交通事故發生近6成4，其中路口發生死亡交通事故計69件、造成69人死亡，其中行人達24人，比前年增加6人。縣警局分析路口車禍肇事主要原因，以未依規定讓車最多，其次是未注意車前狀態，尤其在交岔路口因「車不停讓人」，造成行人死傷逐年攀升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言