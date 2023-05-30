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蛋荒桃園男順手牽羊偷雞蛋 卻成累犯再吃牢飯
今年1、2月蛋荒吃緊一蛋難求，桃園市56歲莊姓男子家裡缺蛋，1月30日騎自行車經過新屋區魏姓女子住家前，意外看見門口前放置2盒雞蛋，竟順手牽羊將雞蛋全部偷走，警方據報逮捕莊男，桃園地檢署今天表示，莊男偷竊雞蛋逃逸，依竊盜罪嫌起訴，聲請法院簡易判決。
今年初全台鬧蛋荒，蛋價高漲，甚至一蛋難求，許多超市、超商更限量配售雞蛋，民眾買不到雞蛋引發民怨。
檢警調查，家住新屋區的莊男，曾在2018年因為酒駕違反公共危險罪判刑3月行完畢，莊男在1月30日騎自行車經過魏女住家，因魏女將買回的2盒雞蛋（約200元），暫放家門口前，莊見四下無人，竟順手牽羊偷走2盒雞蛋後逃逸，魏女報案，警方循線至莊男住家查獲偷竊雞蛋，依竊盜罪嫌偵辦。
桃檢表示，莊男執行有期徒刑執行4年多，不知悔改，又犯下偷竊雞蛋罪嫌，依法有期徒刑執行完畢5年內，再犯有期徒刑以上罪責，成為累犯，偵結莊男依竊盜罪嫌起訴，聲請法院簡易判決。
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