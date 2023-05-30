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法拍知本溫泉35間套房 執行署首用空拍機 上網就能看環境

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

法務部行政執行署花蓮分署6月將拍賣台東知本溫泉區大樓套房，35間底價為60萬60元至399萬4800元。首度使用無人機空拍影片，讓民眾在網路影片上，能清楚從空中俯視拍賣標的，提升法拍屋透明度及保障應買人權益。

執行署花蓮分署指出，6月「123全國聯合拍賣日」將於6月6日登場。這次將拍賣知本溫泉區「逸軒溫泉天廈大樓」套房共35間，每間套房均提供線上室內360度環景圖，及全國法拍機關首創的「無人機空拍影片」。

花蓮分署表示，有意選購的民眾不受時空限制，隨時都可從網路上清楚掌握每間套戶的室內格局與實際屋況，及從空中鳥瞰外部社區與周遭環境。知本溫泉有「東台第一景」的美譽，屬弱鹼性碳酸氫鈉泉。

此次拍賣的「逸軒溫泉天廈大樓」溫泉套房中，花蓮分署指出，前2年陸續拍定6樓以上樓層，本次共拍賣35間，其中有5間位於前棟6樓，剩下30間均位於後棟，樓層分布在3至5樓及7樓。

這35間套房拍賣底價為60萬60元至399萬4800元不等，面積27.07至72.01平方公尺，視套房及基地持分面積大小而定，套房面積如相近但底價差異，在於不同義務人基地配賦比例差距，詳情可上拍賣網站查詢，以拍賣公告內容為準。

另外，「花蓮縣吉安鄉福吉段1015地號」、「花蓮縣壽豐鄉東明段47及48地號、壽豐鄉東嶺段338及399地號土地合併拍賣」等諸多案件也將拍賣。不動產部分於法拍日當天下午2時30分起在花蓮分署開放現場投標，3時準時開標，當日上午10時在花蓮縣警察局違規車輛保管場拍賣中古貨車1輛；下午2時30分至3時30分在花蓮分署變賣知本宏宜大飯店溫泉浴巾50條、沙龍級美髮用品、岩盤浴使用券等，歡迎民眾到場參觀選購。

行政執行署花蓮分署6月將拍賣台東知本溫泉區大樓套房，35間底價為60萬60元至399萬4800元。圖／執行署花蓮分署提供
行政執行署花蓮分署6月將拍賣台東知本溫泉區大樓套房，35間底價為60萬60元至399萬4800元。圖／執行署花蓮分署提供
行政執行署花蓮分署將拍賣台東知本溫泉區大樓35間套房，首度使用無人機空拍影片，能清楚從空中俯視拍賣標的。圖／執行署花蓮分署提供
行政執行署花蓮分署將拍賣台東知本溫泉區大樓35間套房，首度使用無人機空拍影片，能清楚從空中俯視拍賣標的。圖／執行署花蓮分署提供

花蓮 套房 溫泉 法拍

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