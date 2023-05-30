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影／國1北上小貨車追撞翻覆火燒車 回堵5公里

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

國道1號北上46公里桃園段今天中午由23歲劉姓男子駕駛一輛冷凍小貨車，行經該路段疑未保安全距，猛力追撞前方營業半聯結貨車，小貨車撞擊側翻至路肩旋即起火整車燒毀，劉男逃下躲過一劫，火燒車造成北上回堵5公里，國道警方前往處理交通疏導，約在下午1清除灰恢復通行，回堵車流疏解中。

國道警方表示，本大隊勤務指揮中心於112年5月30日12時0分接獲通報，劉男駕駛冷凍小貨車行駛至國1北上46公里桃園的上坡路段，卻未注意前方車輛，突然猛力追撞前方1輛營業半聯結貨車，撞擊力太大，小貨車側翻至外側路肩，劉男緊急逃生，整輛小貨車旋即起火燃燒，大整車被大火燒毀形同廢鐵。

國道警方據報指揮線上巡邏車前往處理，並通知119消防車緊急滅火，並在中午12時32分撲滅火勢，現場無人員受傷，警方檢測劉男與營業半聯結車司機酒測值均為零，不過小貨車側翻路肩起火，造成北方後方車輛減速回堵約5公里，現場封閉輔助車道及外側路肩處理中，並在12時58分清除現場，陸續恢復車流，起火原因由消防局、國道警方進一步鑑識釐清。

國道1號北上46公里桃園段冷凍小貨車追撞翻覆火燒車。記者曾增勳／翻攝
國道1號北上46公里桃園段冷凍小貨車追撞翻覆火燒車。記者曾增勳／翻攝
國道1號北上46公里桃園段冷凍小貨車追撞翻覆火燒車。記者曾增勳／翻攝
國道1號北上46公里桃園段冷凍小貨車追撞翻覆火燒車。記者曾增勳／翻攝
國道1號北上46公里桃園段冷凍小貨車追撞翻覆火燒車。記者曾增勳／翻攝
國道1號北上46公里桃園段冷凍小貨車追撞翻覆火燒車。記者曾增勳／翻攝

國道 桃園 火燒車

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