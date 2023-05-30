影／國1北上小貨車追撞翻覆火燒車 回堵5公里

國道1號北上46公里桃園段今天中午由23歲劉姓男子駕駛一輛冷凍小貨車，行經該路段疑未保安全距，猛力追撞前方營業半聯結貨車，小貨車撞擊側翻至路肩旋即起火整車燒毀，劉男逃下躲過一劫，火燒車造成北上回堵5公里，國道警方前往處理交通疏導，約在下午1清除灰恢復通行，回堵車流疏解中。

國道警方表示，本大隊勤務指揮中心於112年5月30日12時0分接獲通報，劉男駕駛冷凍小貨車行駛至國1北上46公里桃園的上坡路段，卻未注意前方車輛，突然猛力追撞前方1輛營業半聯結貨車，撞擊力太大，小貨車側翻至外側路肩，劉男緊急逃生，整輛小貨車旋即起火燃燒，大整車被大火燒毀形同廢鐵。