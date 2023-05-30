屏東男痛毆7旬老司機搶奪1萬6千 5小時後落網
屏東縣王姓男子昨下午2點半左右搭乘計程車回鄉，他藉口下車拿錢，回身拿出預藏焊錫槍攻擊7旬羅姓老司機，造成對方頭、手多處撕裂傷濺血，搶走1萬6千元後逃逸，被打羅男忍痛報警求助，送醫無大礙，警方組成專案小組掌握跡證，循線於5個小時後逮捕王男，詢後依加重強盜罪嫌移送。
警方表示，21歲王姓男子昨天準備回鄉找阿嬤，於屏東基督教醫院旁招攬搭上計程車，王男忘記住家詳細地址，讓計程車在丹林段山路不停徘徊，下午2點44分行經丹林段41號附近時，他以下車取車資為由，竟拿出隨身攜帶的焊錫槍痛毆70歲羅姓司機，造成對方頭、手部多處撕裂傷，當場血流如注，王男搶走1萬6千元後逃離現場，被打羅男忍痛拜託路人協助報警，經送醫救治後無大礙。
警方獲報到場採證，組成專案小組偵辦，經各項數據資料及地緣分析，掌握王男可能逃往山區及工寮等處躲藏，經5個多小時搜索，於昨日晚上7點38分逮捕王男，起獲強盜贓款1萬5600元、犯案凶器、手機及外套等證物，詢後依加重強盜罪嫌移送。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言