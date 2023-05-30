屏東男痛毆7旬老司機搶奪1萬6千 5小時後落網

屏東縣王姓男子昨下午2點半左右搭乘計程車回鄉，他藉口下車拿錢，回身拿出預藏焊錫槍攻擊7旬羅姓老司機，造成對方頭、手多處撕裂傷濺血，搶走1萬6千元後逃逸，被打羅男忍痛報警求助，送醫無大礙，警方組成專案小組掌握跡證，循線於5個小時後逮捕王男，詢後依加重強盜罪嫌移送。

警方表示，21歲王姓男子昨天準備回鄉找阿嬤，於屏東基督教醫院旁招攬搭上計程車，王男忘記住家詳細地址，讓計程車在丹林段山路不停徘徊，下午2點44分行經丹林段41號附近時，他以下車取車資為由，竟拿出隨身攜帶的焊錫槍痛毆70歲羅姓司機，造成對方頭、手部多處撕裂傷，當場血流如注，王男搶走1萬6千元後逃離現場，被打羅男忍痛拜託路人協助報警，經送醫救治後無大礙。