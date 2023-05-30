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高雄男子疑酒醉抽菸引火警 警方一見他發覺是熟客

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市大寮區今天清晨發生火警，消防隊趕到場，要家中起火的伍姓男子開門，但伍疑醉酒，自窗戶探頭後沒立即開門，任由消防員在外叫門。他不久後開門，警、消發覺是他住處廁所起火，已經滅火。因他半個月前曾砸車，令大樓住戶忿忿不平。

今天清晨5點40分許，伍姓男子在大寮路686巷的住處窗戶冒煙，住戶見濃煙竄出，趕緊向消防局求救。消防隊到場，發覺伍家大門深鎖， 在外叫他開門，可是他由窗戶探頭查看，沒馬上開門，消防員準備破門時，他才開門。

消防隊員進屋查看，發覺他家廁所起火，已被撲滅，伍自稱當時在屋內清理房子。

據了解，伍姓男子在5月14日，曾涉嫌砸毀阮姓女子停在大樓前的電動車，警方據報到場，調閱監視器發現他酒後滋事，林園警分局依毀損罪嫌將全案移送法辦。今天住戶得悉，他疑酒後在住處抽菸不慎引起火警，相當生氣，稱要把他「趕出」大樓。警方也將伍姓男子帶回派出所，釐清火災發生原因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

伍姓男子在半個月前涉嫌砸毀阮姓女子的電動機車。記者林保光／翻攝
伍姓男子在半個月前涉嫌砸毀阮姓女子的電動機車。記者林保光／翻攝

消防員 火災 抽菸

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