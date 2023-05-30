新竹芎林「棒球隊」砸車7煞落網 疑新竹市幫派成員
新竹縣芎林鄉日前發生「棒球隊」當街砸車的景象，因當地民風純樸，令地方居民深恐治安問題，監視器被Po上地方社團引熱議，有網友大酸「芎林也有棒球隊了」，警方經過連日追查，逮獲其中7名砸車嫌犯，發現都不是在地人士，且犯案時乘坐車輛車牌也是他車車牌，全案依聚眾鬥毆妨害秩序罪移送。
砸車事件發生在25日清晨4時許芎林鄉文山路上，3輛黑車將被害人陳姓男子（25歲）駕駛的賓士團團圍住，隨後車上下來多名男子，不問一句就直接抄起手中的棒球棍開砸，賓士擋風玻璃被砸得破碎，但陳男因當時在車內，迅速踩下油門將包圍車輛撞開，成功逃離現場。
因事發在純樸的芎林地區，當地鮮少有如此暴力情況，居民也將事發過程的監視器畫面貼上地方臉書社團「芎林是我家」，而引起熱議，橫山警分局在事發後主動偵辦，且成立專案小組追查，經過追蹤沿路監視器掌握車輛特徵，才陸續找到犯案時嫌犯等人乘坐的車輛。
據了解，嫌犯等人都不是芎林在地人，而是來自新竹市區的團伙，平日主要都在新竹市區活動，事發當天疑似被害人陳男與主嫌范姓男子的友人之間有為另名女子爭風吃醋的感情糾紛，因此才會事先密謀跟蹤陳男，並在芎林將他包夾砸車，但事發後陳男卻低調不願報警處理。
不過警方追查時也發現，涉案車輛都是懸掛他車車牌犯案，導致警方在追蹤車輛時一度困難，但經過調閱沿路監視器，仍順利在昨晚8時許陸續將犯案的7人查緝到案，同時查扣到2支作案用的球棒，全案依聚眾鬥毆妨害秩序罪將7人移送新竹地檢署偵辦，同時懸掛他車車牌行駛違反交通法令部份，依道路交通管理處罰條例第12條告發。
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