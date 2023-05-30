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台灣淪詐騙肥羊 議員指警方破獲定義與民眾認知有落差

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

輝達執行長黃仁勳來台演講，隔天就成詐騙集團冒用招牌。日前嘉義縣議員何子凡針對「破獲詐欺定義」提出質詢指出，警方的破獲定義與一般老百姓的認知上，是有落差的；基層員警更直言，破獲數據只是數字上美化的藝術。

嘉義縣警局長林宏儒回應，只要是詐欺集團成員有人到案，那就算破獲，當然，仍要持續溯源追查，詐欺案件是有很多不同型態。

何子凡表示，依局提供數據去年9月到今年4月詐欺發生有358件，破獲310件，數字看起來是非常漂亮，乍聽之下詐騙集團好像是被抓光了，其實不然，只是有涉嫌的其中一人到案。

何子凡說，詐騙集團的形式其實就像是肉粽串，破獲只是提供帳戶的人或是車手到案，他直言，台灣深受詐騙其害，淪詐騙王國，還無法去杜絕，警方的破獲定義上，與一般老百姓的認知上是有落差的。

一基層員警表示，處理詐欺案是每日上班日常，詐騙手法變化多端，近年以網路假投資詐騙為大宗，遭受騙金額也較高破千萬都有，其次是網路交友部分，破獲數據只是數字上美化的藝術。

遭假投資詐騙1千4百萬的黃姓女子表示，自己是看假冒吳淡如理財投資廣告遭詐，過程中有幾度認為不何理，但報酬率誘惑太大，才會持續投入金額，是找朋友借錢經友人察覺有異，去警局詢問才知遭詐，錢應拿不回來，能止損就好。

黃姓婦人日前遭假投資詐騙，經嘉義某銀行行員查覺異狀通報，警方順利攔阻。記者呂慧瑜／翻攝
黃姓婦人日前遭假投資詐騙，經嘉義某銀行行員查覺異狀通報，警方順利攔阻。記者呂慧瑜／翻攝

詐騙集團 詐欺 何子凡

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