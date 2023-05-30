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菲移工誤陷網女愛情詐騙 警一句英語點醒保住1萬積蓄

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

菲律賓籍35歲移工男子奧比（譯音）昨天至桃園區民生路一家超商購買App Store消費點數1萬元，已是他一周來第二次購買，店員直覺有異報警，警員張瀧升詢問發現是「假交友真詐財」，用英語「Don't give money」點醒，並帶他補登存摺才發覺被騙，奧比終才驚覺誤陷女網友詐騙。

桃園區民生路一家超商店員報案，一名外籍男子連續兩次購買同一款App Store消費點數各1萬元有異，桃園分局景福所副所長黃褔源與警員楊品萱、張瀧升趕到了解，發現這名來台打工的菲籍男子奧比正與店員交涉購買點數。

黃褔源立即率警員楊品萱及張瀧升前往瞭解，奧比表示，他來台在龜山打工，之前透過網路Line交友軟體認識一位女網友，對方噓寒問暖，讓他心裡很溫暖，覺得遇上愛情，日前對方請他幫忙買1萬元消費點數，傳來匯款存根照片，讓他不疑有他購買1萬元點數，並將密碼傳給對方。

該女網友昨天又委託他再買1萬元點數，他又到超商購買消費點數準備Line給密碼，黃福源認為這是詐騙集團常使用的「假交友真詐財」手法，張瀧升用英語「Don't give money」勸導，員警說明詐騙案例，奧比起初並不相信。

警方陪奧比補登存摺才發現女網友匯款根本沒有入帳，匯款存根是假的，證實是詐騙，保住1萬元積蓄未再被騙，奧比也當場傻眼「竟是騙局」，並感謝警方。黃福源說，呼籲民眾切勿輕信網路交友、求職、投資不實資訊，多加查證以免受害。

菲律賓籍移工男子（中）被女網友詐騙，警員張瀧升用一句英語點醒移工免被騙1萬元。記者曾增勳／翻攝
菲律賓籍移工男子（中）被女網友詐騙，警員張瀧升用一句英語點醒移工免被騙1萬元。記者曾增勳／翻攝
菲律賓籍移工男子被女網友詐騙，警員張瀧升（左）用一句英語點醒移工免被騙1萬元。記者曾增勳／翻攝
菲律賓籍移工男子被女網友詐騙，警員張瀧升（左）用一句英語點醒移工免被騙1萬元。記者曾增勳／翻攝

詐騙集團 移工

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